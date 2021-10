Com duelos diretos pela liderança e pela reabilitação, jogos do Grupo C abrem segunda rodada – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Duas partidas abrem as disputas da segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (09). O principal destaque fica para o duelo direto pela liderança do Grupo D, entre os dois times que estrearam com vitória na chave, Tombense-MG e Manaus-AM que será disputado no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, às 17h.

O Manaus começou com o pé direito ao fazer 5 a 0 no Novorizontino-SP e de quebra, ainda acumulou um bom saldo de gols para a sequência da competição. Agora, o time manauara tenta manter a boa fase para chegar com chances de brigar pelo acesso. Na primeira fase, a equipe se classificou na quarta posição com 26 pontos.

Do outro lado, o Tombense que avançou na segunda posição do Grupo A da primeira etapa com 27 pontos, venceu o Ypiranga-RS, fora de casa por 1 a 0.

No outro jogo do dia, justamente Novorizontino-SP e Ypiranga-RS se encontram na busca pela reabilitação no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 19h. O time paulista ostentava uma invencibilidade que durava nove rodadas e agora tenta voltar ao caminho das vitórias para continuar na briga pelo acesso no Grupo D. A equipe não sabe o que é perder jogos em casa nesta Série C.

REGULAMENTO

A segunda fase será disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde jogam dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.