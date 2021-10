Com empate do Brasil diante da Colômbia, confira TODOS os RESULTADOS deste DOMINGO – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – O domingo (10) foi de poucos jogos, mas teve a Seleção Brasileira em campo. Fora de casa, o Brasil empatou com a Colômbia em 0 a 0, no Estádio Monumental, em Barranquilla (COL), em jogo válido pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022. Com o resultado, o Brasil segue invicto e na liderança do campeonato, com 28 pontos conquistados. A Colômbia está em quinto lugar, com 15 pontos.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O domingo (10) ainda teve jogos da Série C, Série D, Segundona Paulista, Paulista Feminino e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE DOMINGO:

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

Bolívia 1 x 0 Peru

Venezuela 2 x 1 Equador

Colômbia 0 x 0 Brasil

Argentina 0 x 0 Uruguai (EM ANDAMENTO)

Chile 0 x 0 Paraguai (EM ANDAMENTO)

LIGA DAS NAÇÕES

Bélgica 2 x 3 França

Itália 1 x 2 Espanha

BRASILEIRÃO

Internacional 5 x 2 Chapecoense

Santos 1 x 0 Grêmio

SÉRIE C

Ituano 0 x 2 Criciúma

SÉRIE D

Atlético-CE 1 x 1 Ferroviária

Caxias-RS 0 x 0 ABC-RN

SEGUNDONA

Matonense 2 x 1 São-Carlense

Rio Branco 1 x 1 VOCEM

Flamengo 0 x 0 Grêmio Prudente

PAULISTA FEMININO

Portuguesa 3 x 2 Nacional

Santos 11 x 0 Pinda

Red Bull Bragantino 0 x 1 São José

Palmeiras 2 x 3 São Paulo

Ferroviária 5 x 1 Realidade Jovem

BRASILEIRO DE ASPIRANTES

Fortaleza 0 x 0 Ceará

Grêmio 2 x 1 Avaí

BRASILEIRO SUB 20

Fortaleza 1 x 1 Bahia

Atlético-MG 6 x 0 Atlético-GO

BRASILEIRO FEMININO SUB 18

São Paulo 2 x 0 Corinthians

ALAGOANO SEGUNDA DIVISÃO

Zumbi 1 x 0 Agrimaq

Cruzeiro 4 x 1 Comercial

Dimensão Saúde 2 x 0 Dínamo

MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO

Contagem 2 x 0 Betis

GAÚCHO A2

Cruzeiro 0 x 1 União Frederiquense

Veranópolis 5 x 0 Tupi

Glória 0 x 1 Brasil de Farroupilha

Igrejinha 1 x 1 Passo Fundo

GOIANO DIVISÃO DE ACESSO

Inhumas 0 x 1 Goiânia

PAULISTA SUB 17

Novorizontino 2 x 1 Taquaritinga

PAULISTA SUB 15

Novorizontino 1 x 1 Taquaritinga