Com empate sem gols na Série B, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – A semana começou daquele jeito para os amantes do futebol com grandes jogos nesta segunda-feira (04). Remo e Coritiba mediram forças, mas não saíram do 0 a 0, em partida disputada no Baenão, válida pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro. Com o empate, o Leão chegou aos 38 pontos e aparece na décima colocação. Enquanto, o Coxa segue na liderança, com 54 pontos somados.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. Ainda nesta segunda-feira (04) tiveram jogos do Brasileiro Sub 20, Paulista Sub 15, Paulista Sub 17 e Campeonato Argentino.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (04):

SÉRIE B

Remo-PA 0 x 0 Coritiba

BRASILEIRO SUB 20

Cruzeiro 3 x 0 Santos

Corinthians 1 x 1 Athletico-PR

Vasco 1 x 4 Palmeiras

PAULISTA SUB 15

Desportivo Brasil 0 x 2 São Paulo

PAULISTA SUB 17

Desportivo Brasil 1 x 2 São Paulo

ARGENTINO

Defensa y Justicia (ARG) 3 x 0 Talleres (ARG)

Colón (ARG) 0 x 0 Banfield (ARG)

GAÚCHO A2

São Gabriel 2 x 1 Lajeadense

Guarani de Venâncio Aires 1 x 0 São Paulo**

Jogo suspenso aos 16 minutos do segundo tempo por agressão ao árbitro