Com evento em Belém, CBF faz lançamento da Copa Verde e promete premiação de R$ 1,5 milhão – Futebol Interior

Belém, PA, 13 (AFI) – Está tudo pronto para o início de mais uma edição da competição mais sustentável do país. Na noite desta terça-feira (12), em Belém, a CBF realizou o lançamento oficial da Copa Verde 2021. O evento contou com a presença do Presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, e do Governador do Pará, Hélder Barbalho Filho.

A cerimônia aconteceu no restaurante do Mangal das Garças, em Belém, na véspera do início da competição. Além de Ednaldo Rodrigues e de Hélder Barbalho Filho, estiveram presentes o diretor de competições da CBF, Manoel Flores, o Presidente da Federação Paraense de Futebol, Adélcio Torres, e a secretária municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Belém, Carolina Quemel, que representou o prefeito Edmilson Rodrigues. Os cinco compuseram o palco da abertura da Copa Verde.

A CBF ainda foi representada por seus vice-presidentes Antônio Aquino Lopes e Gustavo Feijó no evento, que contou com a presença de presidentes de clubes participantes da Copa Verde e de outras agremiações paraenses, assim como de autoridades locais.

Em entrevista ao site da CBF, o Presidente Ednaldo Rodrigues falou sobre a importância de valorizar o futebol da região amazônica e de realizar um evento como esse para marcar o início da Copa Verde.

“É uma região que merece todo o tratamento da CBF e de todos aqueles que buscam um futebol fortalecido a nível nacional. Hoje, com todos os clubes da competição, com os clubes do futebol do Pará, as ligas municipais, as federações envolvidas, a gente tem a alegria de ver uma festa muito organizada, de um lançamento de uma competição que doravante poderá render bons frutos aos clubes e federações”, afirmou Ednaldo.

Durante sua fala no lançamento oficial da Copa Verde, o Presidente da CBF anunciou as premiações para os clubes participantes da competição em 2021. Os valores totalizam 1,5 milhão de reais e incluem até mesmo carros oferecidos pela FIAT aos finalistas.

“A Copa Verde é uma competição em que a CBF tem investido. Na parte logística, tanto de transporte como hospedagem, e também em arbitragem. E, sabendo que é uma competição que vai trazer muito sucesso para o futebol brasileiro e receitas também, a CBF está investindo na premiação das equipes, desde a primeira fase até a fase final, com um valor total de 1,5 milhão”, ressaltou o Presidente da CBF.

A Copa Verde em 2021 terá a participação de 24 clubes. Na primeira fase, 16 deles se enfrentam em confrontos de ida e volta no mata-mata. Na fase seguinte, entram mais oito equipes, previamente classificadas. E dali em diante elas seguem em duelos eliminatórios até a decisão. A competição tem início nesta quarta-feira, com seis dos oito jogos de ida da Primeira Fase da Copa Verde.