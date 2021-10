Com expulsão aplaudida, jogo que teve agressão a árbitro termina com vitória do Guarani-RS – Futebol Interior

Venâncio Aires, RS, 05 (AFI) – A partida entre Guarani e São Paulo, pela 12ª rodada do Gauchão Série A2 – Divisão de Acesso, ganhou repercussão nacional por conta da agressão do jogador William Ribeiro, do São Paulo, ao árbitro Rodrigo Crivellaro. A partida foi paralisada e só terminou nesta terça-feira. O Guarani, que já estava vencendo por 1 a 0, segurou o resultado.

O placar foi construído ainda na noite anterior, com gol marcado por Yan Petter, aos 11 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Guarani encosta no próprio São Paulo, quinto colocado e primeiro time fora da zona de classificação à próxima fase. As equipes estão separadas por um ponto (15 a 14), enquanto o Inter-SM, quarto colocado, tem 17 pontos.

EXPULSÃO SIMBÓLICA É APLAUDIDA

Antes do reinício do jogo a partir dos 14 minutos do segundo tempo, momento em que houve a agressão, o árbitro Tiago Lucas Rodrigues apresentou de forma simbólica o cartão vermelho a Emilio, capitão do São Paulo, para oficializar a expulsão de William Ribeiro. Os jogadores dos dois times aplaudiram o gesto.

O JOGO

Com a bola rolando, o Guarani seguiu a estratégia da primeira parte do jogo e pressionou bastante o São Paulo. Nena teve ótima oportunidade de ampliar o placar, mas chegou atrasado para desviar a bola que estava quase em cima da linha do gol. Aos poucos, o São Paulo passou a atacar mais. O zagueiro Rambo teve uma boa chance na área, porém finalizou por cima.