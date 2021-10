Com Fernanda Montenegro ‘eleita’, segue corrida por vagas na Academia Brasileira de Letras

Em agosto, ao confirmar sua intenção de ocupar a cadeira que foi de Affonso Arinos de Mello Franco, a própria Fernanda deixou bem claro que, apesar do favoritismo, não desejava pular nenhuma etapa do processo. Por meio de sua assessoria, a atriz de 91 anos declarou que “aguarda a eleição”. Sua assessoria ainda comentou: “Ela disse em 2018, na ocasião do lançamento de seu livro ‘Itinerário fotográfico’, que acordava e cantava. Assim segue Fernanda, com esperança ativa”.