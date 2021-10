Com finais brasileiras na Libertadores e Sul-Americana, G6 do Brasileirão pode virar G9 – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – O domínio brasileiro na participação dos torneios continentais ficou ainda mais evidente nesta semana. As duas competições, Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana, terão finais brasileiras.

Com isso, o principal torneio do continente terá nove representantes brasileiros em 2022. O Campeonato Brasileiro poderá contar até com um G9, caso os campeões da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil terminem entre os primeiros colocados.

Se isso acontecer, as seis vagas da Sul-Americana serão distribuídas para os times entre o 10º e 15º lugares. Ou seja, apenas um time não rebaixado (16º) não estará em uma competição internacional.

COMPETIÇÕES

A final da Sul-Americana será entre Red Bull Bragantino e Athletico-PR, em 20 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Uma semana depois (27), é a vez de Palmeiras e Flamengo decidirem a Libertadores no mesmo local.

Já a Copa do Brasil está nas semifinais com os duelos Athletico-PR x Flamengo e Atlético-MG x Fortaleza.