Com força máxima, Ypiranga-RS busca a reabilitação na estreia da 2ª fase – Futebol Interior

Erechim, RS, 01 (AFI) – Chegou a hora da verdade. Neste sábado (02), o Ypiranga-RS estreia na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C quando recebe o Tombense-MG, no Estádio Colosso da Lagoa, às 19h. Em entrevista durante a semana, o técnico Júnior Rocha fez uma análise do que vem pela frente no Grupo C que ainda tem Manaus-AM e Novorizontino.

“É outro campeonato e jogo muito importante diante do Tombense que fez uma grande campanha também na primeira fase, mas estamos trabalhando forte em busca de uma melhora para que possamos iniciar bem nesta fase diante dos nossos torcedores que serão fundamentais para que possamos conquistar um grande resultado”, disse treinador.

Para o duelo, Júnior Rocha deve mandar a campo o que tem de melhor em seu elenco. A única baixa é o lateral Jonh Lennon, que está com dores no joelho e foi vetado pelo Departamento Médico. Mas, como ele é considerado reserva, a equipe deve ter a mesma base.

Até por conta disso, o Ypiranga-RS entra em campo neste sábado com a seguinte formação: Deivity; Muriel, Douglas, Kanu e Jonathan; Mikael, Silvano, Revson e Sodré; Quirino e Dico.