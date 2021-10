Com gol no segundo tempo, Humaitá sai na frente na final do estadual – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 03 (AFI) – No primeiro jogo da final do Campeonato Acreano, Humaitá e Rio Branco se encontraram na Arena da Floresta. Em um jogo com poucas oportunidades, os mandantes conseguiram um gol no fim da segunda etapa e vencem primeira partida por 1 a 0.

O jogo de volta será no próximo sábado às 18h, na Arena da Floresta. O Humaitá tem a vantagem do empate para se sagrar campeão.

O JOGO

Com um primeiro tempo ruim de ambos os times, partida melhora no segundo tempo, mas tem apenas um gol. Jefferson Jacob foi o responsável por balançar o barbante. O gol saiu aos 35 minutos do segundo tempo.

O time do Rio Branco pouco fez durante o jogo e não levou perigo ao gol adversário durante toda a partida, e terá que se reinventar durante esta semana para conseguir virar o confronto e sair com o título. Em caso de vitória por mais de dois gols de diferença, o time da capital leva o troféu.