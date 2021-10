Com Ituano em campo, dois jogos abrem as disputas da primeira rodada da segunda fase – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – Chegou a hora da verdade: vai começar a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C com dois jogos abrindo a primeira rodada neste sábado (02). O maior destaque fica para a estreia de um dos times paulistas que ainda brigam pelo acesso. Jogando fora de casa, o Ituano-SP encara o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, às 17h, pelo Grupo C.

Depois de terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 33 pontos conquistados em 18 jogos, o Ituano não sabe o que é perder há nove rodadas e tenta manter o embalo agora nesta nova etapa. O rival terminou em terceiro do Grupo A com 27 pontos e cresceu na competição exatamente na reta final, ficando com uma das vagas.

Em casa, o Ypiranga estreia diante da Tombense

Já no Grupo D, Ypiranga-RS e Tombense-MG duelam no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, interior do Rio Grande do Sul, às 19h. Os donos da casa ficaram boa parte da primeira fase dentro do G4 de sua chave, mas nas últimas rodadas vem em baixa e não vence há três jogos. Do outro lado, o rival mineiro ficou na vice-liderança do Grupo A com 27 pontos conquistados, mas perdeu para o Volta Redonda-RJ por 2 a 1 na última rodada e também busca a reabilitação.

Os outros dois jogos, um de cada chave, serão disputados neste domingo (03). No Heriberto Hulse, o Criciúma-SC recebe o Paysandu-PA, às 18h e um pouco mais cedo, às 16h, Manaus-AM e Novorizontino-AM se enfrentam na capital manauara.

REGULAMENTO

A segunda fase será disputada mais uma vez em sistema de grupos, com quatro equipes em cada, onde jogam dentro das chaves em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave já garantem acesso à Série B. Já os dois líderes se classificam para a final.

A grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.