Com medo de retaliação, América-RN pede ajuda do governo para reforçar segurança no segundo jogo – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – Após empatar sem gols com o Campinense-PB no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, o América-RN segue preparação para o duelo decisivo.

Preocupado com a segurança da delegação, em virtude dos ​acontecimentos do primeiro jogo, o presidente do América, Ricardo Valério, teve uma reunião na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) para tratar de um acordo de cooperação entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba.

O contato da direção do América com a SESED, pleiteando segurança para a delegação, se deu em razão dos incidentes acontecidos após o jogo de ida, em Natal, realizado no último sábado (9), fato repudiado através de nota pública pela direção do clube potiguar. Vale salientar que as pessoas suspeitas de participarem deste lamentável episódio foram identificadas e detidas pela Polícia Militar (PMRN), e deverão ser devidamente responsabilizadas pelos seus atos.

CHANCE DE RETALIAÇÃO

Por conta desta ocorrência, existe um acompanhamento realizado nas redes sociais, onde se verifica a possibilidade de ações intimidatórias contra a delegação do América, o que justifica a tomada de providências preventivas.

SEGURANÇA

Atendendo ao pleito feito pela direção do América, o coronel Araújo enviou ofício ao secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Francisco Bezerra Nunes, e também para o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, coronel Euller de Assis Chaves.

No documento, o coronel Araújo solicita reforço policial para a segurança dos integrantes da delegação potiguar, desde a chegada a Paraíba, a sua permanência em Campina Grande até o retorno a Natal, “a fim de evitar qualquer incidente dessa natureza, algo que depõe contra a boa prática esportiva que deve prevalecer”.

JOGO DE VOLTA

Campinense-PB e América-RN voltam a campo no próximo fim de semana. A grande decisão pelo acesso à Série C ocorrerá no sábado (16), às 17h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Novo empate leva a decisão para os pênaltis.