Com Mozart no comando, Seleção FI da Série B joga por música – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – A briga por uma vaga no G4 e contra o rebaixamento continua quente após a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Coritiba é o líder, mas viu o Botafogo encostar ao “roubar” a vice-liderança do Avaí. O Goiás completa o grupo de acesso apesar do tropeço diante do Náutico.

Em relação ao rebaixamento, nada mudou. O Londrina desperdiçou a chance de empurrar o Brusque para a degola, enquanto o Vitória se complicou ainda mais ao perder para o penúltimo colocado Confiança, que só está na frente do Brasil de Pelotas. O Xavante fez as pazes com a vitória, mas segue em situação delicada.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 25ª RODADA

Goleiro: Luiz Daniel (Sampaio Corrêa)

Simplesmente “O CARA” na vitória heróica do Sampaio Corrêa sobre o Vasco da Gama, por 1 a 0. O Gigante da Colina criou inúmeras chances no segundo tempo, quando estava com um a mais, mas parou em Luiz Daniel. O goleiro fez uma espetacular defesa em voleio de Daniel Amorim e ainda defendeu o pênalti cobrado por Nenê no último lance.

Lateral-direito: Diogo Mateus (Guarani)

Retornou ao time titular no lugar de Matheus Ludke depois de um período afastado por contusão e fez uma boa partida na vitória sobre o Londrina, por 3 a 0. Seguro na defesa, foi peça importante no ataque, tanto que deu a assistência para Júnior Todinho abrir o placar.

Zagueiro: Camutanga (Náutico)

Um dos destaques do Náutico na Série B, o zagueiro Camutanga teve mais uma ótima atuação, desta vez na vitória sobre o Goiás, por 3 a 2, nos Aflitos. O jogador colaborou defensivamente ao evitar um gol do adversário em cima da linha e ainda mostrou faro de gol ao aproveitar cruzamento de Vinicius e chutar no canto de Tadeu, marcando o terceiro do Timbu em casa.

Zagueiro: Ícaro (Brasil de Pelotas)

Enquanto esteve em campo fez uma partida bastante segurada, não dando espaços para os ataques adversários, tanto que o treinador do Operário trocou todos os homens de frente. O gol do Brasil, inclusive, começou graças a um desarme de Ícaro, que ainda deu o lançamento para Erison deixar a sua marca. Foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo por conta de uma lesão.

Lateral-esquerdo: Artur (Goiás)

Apesar da derrota para o Náutico, por 3 a 2, nos Aflitos, o Goiás não fez uma partida ruim e poderia ter saído de campo com pelo menos um ponto. Um dos jogadores mais importantes em campo foi o lateral Artur, importante na recomposição e autor da assistência para o gol de Dadá Belmonte no final do segundo tempo.

Volante: Léo Naldi (Ponte Preta)

Gilson Kleina decidiu apostar no esquema com três volantes contra o Avaí e entrou com Léo Naldi no lugar de Camilo. A escolha surtiu efeito. O prata da casa mostrou mais uma vez que tem futebol para ser titular e foi recompensado com o gol de empate no começo do segundo tempo ao aproveitar cruzamento de Kevin.

Volante: Jhemerson (Confiança)

Fez valer a “lei do ex” no Barradão e foi o autor do gol que deu a vitória do Confiança sobre o Vitória, por 1 a 0, em confronto direto contra o rebaixamento. Revelado na base do clube rubro-negro, Jhemerson ainda ajudou muito na marcação.

Meia: Marco Antonio (Botafogo)

Fez o primeiro gol do Botafogo que deu tranquilidade ao time e também comandou as jogadas ofensivas alvinegras. Pela esquerda, criou boas chances e saiu aplaudido pela torcida.

Meia: Renato Cajá (CSA)

Como é bonito ver Renato Cajá jogar. Neste sábado à noite, ele mostrou que estava afim de jogo e comandou as ações no meio de campo alagoano. Deu passe, bateu falta e ainda arriscou chutes de fora da área. É diferenciado!

Atacante: Copete (Avaí)

É um dos principais jogadores do Avaí nesta Série B. O atacante colombiano incomodou muito o lateral Rafael Santos no empate com a Ponte Preta e marcou o gol leonino com um bonito chute colocado, sem chances para Ygor Vinhas. Está lembrando o Copete que se destacou com a camisa do Atlético Nacional-COL.

Atacante: Vitor Leque (Cruzeiro)

Uma das apostas de Luxemburgo, Vitor Leque foi um dos melhores em campo na vitória do Cruzeiro sobre o Coritiba, por 3 a 0. Foi dos pés do jovem atacante que saíram as assistências para os gols de Giovanni e Adriano. Leque teve atuação muito boa e deixou o campo exausto no segundo tempo.

Técnico: Mozart (CSA)

É incrível a sintonia entre treinador e CSA. Depois de uma passagem relâmpago pelo Cruzeiro, Mozart recolocou o Azulão na briga pelo acesso à elite. Sob seu comando, são cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A sequência fez o time chegar aos 45 pontos e ficar a apenas três do quarto colocado Goiás.