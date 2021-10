Com noite chocha, confira os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – A segunda-feira teve uma noite chocha de jogos que terminaram sem gols pela Série A e Série C do Campeonato Brasileiro. Em compensação, à tarde a bola foi para as redes nas Eliminatórias da Europa. Ainda tiveram jogos em Estaduais e Campeonato Argentino.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (11):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

Cuiabá 0 x 0 São Paulo

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C

Paysandu 0 x 0 Botafogo-PB

CAMPEONATO GOIANO – DIVISÃO DE ACESSO

Morrinho 1 x 0 Goiatuba

CAMPEONATO GAÚCHO – SÉRIE A2

São Paulo 2 x 0 Bagé

ELIMINATÓRIAS – EUROPA

Chipre 2 x 2 Malta

Romênia 1 x 0 Armênia

Macedônia 0 x 4 Alemanha

Islândia 4 x 0 Liechtenstein

Eslovênia 1 x 2 Rússia

Croácia 2 x 0 Eslováquia

Noruega 2 x 0 Montenegro

Holanda 6 x 0 Gibraltar

Letônia 1 x 2 Turquia

Estônia 0 x 1 País de Gales

Bielorrúsia 0 x 2 República Tcheca

CAMPEONATO ARGENTINO

Arsenal de Sarandí 0 x 0 Godoy Cruz

San Lorenzo 1 x 2 Colón

Independente 1 x 1 Gimnasia y Esgrima

Talleres x Atlético Tucumán (em andamento)