Com os classificados da Série D, confira TODOS os placares do domingo – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – O fim de semana terminou com muita emoção para os amantes de futebol. Neste domingo teve goleada do Flamengo contra o Athletico-PR, empate do São Paulo, jogo decisivo na Segundona, Jogos internacionais e muito mais.

Destaque para a derrota do Bayern de Munique perante ao Frankfurt. O gigante alemão perdeu em casa após mais de 30 jogos invictos.

BRASILEIRO SÉRIE A

Flamengo 3 x 0 Athletico-PR

Chapecoense 1 x 1 São Paulo

Palmeiras 1 x 1 Juventude

Grêmio 1 x 2 Sport

BRASILEIRO SÉRIE B

Confiança 1 x 2 Vasco

Cruzeiro 2 x 0 Brasil

Londrina 3 x 1 Sampaio Corrêa

BRASILEIRO SÉRIE C

Manaus 5 x 0 Novorizontino

Criciúma 0 x 0 Paysandu

BRASILEIRO SÉRIE D

Moto Club-MA 2 x 4 América-RN

Ferroviária-SP 1 X 1 Esportivo-RS

Guarany de Sobral-CE 0 x 2 Campinense-PB

ABC-RN 2 x 0 4 de Julho-PI

Paragominas 2 x 1 Atlético-CE

ALEMÃO

Bayern de Munique 1 x 2 Frankfurt

Mainz 1 x 2 Union Berlin

Arminia Bielefeld 0 x 4 Bayer Leverkusen

BRASILEIRO SUB-20

Ceará 2 x 2 Botafogo

Flamengo 5 x 0 Fortaleza

Sport 3 x 4 Internacional

Bahia 1 x 1 América-MG

Grêmio 1 x 2 Atlético-MG

São Paulo 0 x 2 Fluminense

BRASILEIRO DE ASPIRANTES

Avaí 1 x 2 Grêmio

Ceará 1 x 0 Fortaleza

ITALIANO

Bologna 3 x 0 Lazio

Sampdoria 3 x 3 Udinese

Hellas Verona 4 x 0 Spezia

Atalanta 2 x 3 Milan

Roma 2 x 0 Empoli

Fiorentina 1 x 2 Napoli

ARGENTINO

Racing 1 x 1 Estudiantes

Rosario Central 0 x 1 Argentinos Juniors

River Plate 2 x 1 Boca Juniors

SEGUNDONA

Matonense 3 x 0 Inter de Bebedouro

PAULISTA FEMININO

Nacional 2 x 0 Pinda

Portuguesa 0 x 4 Corinthians

Red Bull Bragantino 0 x 1 Ferroviária

INGLÊS

Tottenham 2 x 1 Aston Villa

Crystal Palace 2 x 2 Leicester City

West Ham 1 x 2 Brentford

Liverpool 2 x 2 Manchester City

BRASILEIRO FEMININO SUB-18

Corinthians 0 x 3 São Paulo

PORTUGUÊS

Tondela 2 x 0 Belenenses

Benfica 0 x 1 Portimorense

Estoril 2 x 2 Gil Vicente

Braga 2 x 2 Boavista

ESPANHOL

Elche 1 x 0 Celta

Espanyol 2 x 1 Real Madrid

Getafe 1 x 1 Real Sociedad

Villarreal 2 x 0 Bétis

Granada 1 x 0 Sevilla

FRANCÊS

Rennes 2 x 0 PSG

Angers 3 x 2 Metz

Lorient 1 x 1 Clermont

Monaco 3 x 0 Bordeaux

Nantes 2 x 0 Troyes

Lille 2 x 0 Olympique de Marselha

Saint-Ettiene 1 x 1 Lyon

PAULISTA SUB-17

Rio Branco 0 x 3 Corinthians

ECUS 2 x 2 Palmeiras

Mauaense 1 x 1 Mauá

PAULISTA SUB-15

Rio Branco 1 x 1 Corinthians

ECUS 0 x 3 Palmeiras

Mauaense 1 x 1 Mauá

ACREANO

Humaitá 1 x 0 Rio Branco

Campeonato Mineiro- Segunda Divisão



Varginha 3 x 3 Poços de Caldas

Campeonato Goiano – Divisão de Acesso



Aparecida 1 x 5 Goiânia

Morrinhos 2 x 1 Anapolina