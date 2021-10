Com propostas em mãos, ex-auxiliar do Real Madrid e ex-técnico do Flu está muito próximo de acertar com time brasileiro – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – De volta ao futebol brasileiro, o técnico Paulo Campos já tem três propostas em mãos de clubes das Séries A e B do futebol nacional. O treinador, de 64 anos, deve assumir uma equipe ainda nesta temporada. No entanto, ele não tem pressa para definir o seu futuro.

“Estou disposto a arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Estou analisando a melhor oportunidade. Quero assumir um projeto no Brasil para que possa alcançar grandes coisas. Estou motivado para essa nova etapa na minha vida”, disse o treinador.

Paulo Campos começou a carreira de treinador no Friburguense e teve longa passagem pela Arábia Saudita e Emirados Árabes. Voltou ao Brasil para comandar o Botafogo e não demorou para segurar uma oportunidade no Catar, onde assumiu a seleção do país.

Paulo Campos está livre no mercado

“Estive por 35 anos no exterior, foram experiências muito boas e de muito aprendizado. Oportunidade sempre existe de voltar, mas tenho como meta, neste momento, seguir no futebol brasileiro”, completou Paulo Campos.

O comandante ainda esteve à frente do time B do Palmeiras, passou pelo Paraná e Paysandu, e chegou a ser auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Treinou também Fluminense, Vila Nova, Criciúma, Mogi Mirim, Resende, Duque de Caxias, XV de Piracicaba, entre muitos outros.

MAIS DETALHES

Teve uma rápida passagem pelo futebol grego, antes de virar coordenador técnico. Exerceu a nova função no Londrina e no São Caetano. Voltou à carreira de treinador no Tupynambás, onde levou o time até as quartas de final do Campeonato Mineiro e classificou para a Série D do Brasileiro e no Batatais.

Foi campeão da Copa do Príncipe e da Super Copa do Qatar, da Supercopa da Arábia Saudita. Levou os torneios nacionais do Sudão, Nigéria, e muito mais.

Uma das passagens mais marcantes do treinador foi no time B do Palmeiras, onde revelou jogadores importantes do futebol brasileiro como Diego Cavalieri, Diego Souza, Edmílson e Vagner Love, os três últimos estiveram na conquista da Série B de 2003.