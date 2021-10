Com retorno de Geromel e desfalques no ataque, Grêmio recebe o Palmeiras buscando reação – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 29 (AFI) – Vivendo a pior situação dentro de campo da década, o Grêmio tem uma parada dura no domingo. O Imortal recebe o Palmeiras, às 16h, em jogo da 29ª rodada do Brasileirão. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o time está lutando para sair da zona de rebaixamento.

A equipe amarga a vice-lanterna e soma apenas 26 pontos e está a seis do primeiro time fora da degola. Até aqui, foram apenas sete vitórias, cinco empates e 14 derrotas.

GEROMEL RECUPERANDO

Principal referência na zaga nos últimos anos, Pedro Geromel voltou aos treinos com o time nesta semana e está evoluindo fisicamente para entrar em campo no final de semana.

OS DESFALQUES

O técnico Vagner Mancini terá problemas para escalar seu time. Isso porque há muitos jogadores suspensos. Os atacantes Borja, Ferreira e Luiz Fernando e o lateral Rafinha levaram o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-GO. Já Paulo Miranda foi expulso, e por isso cumpre suspensão automática.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe deve entrar em campo com Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann, Cortez; Thiago Santos, Villasanti, Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Diego Souza.