Com Série B e Copa Paulista, confira TODOS os RESULTADOS desta TERÇA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – A terça-feira (26) foi bastante movimentada com grandes jogos, em especial do Campeonato Brasileiro da Série B e da Copa Paulista. No torneio estadual, Portuguesa e São Caetano carimbaram o passaporte para às semifinais e seguem vivos na briga pelo título.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A terça-feira (26) ainda teve jogos da Pré-Copa do Nordeste, Brasileiro Sub 20, Espanhol e Italiano.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA (26):

SÉRIE B

CRB 1 x 1 Coritiba

Goiás 1 x 1 Botafogo (EM ANDAMENTO)

COPA PAULISTA

Portuguesa 1 x 2 Votuporanguense

XV de Piracicaba 1 x 1 São Caetano

COPA DO NORDESTE

Botafogo-PB 1 x 1 Vitória (EM ANDAMENTO)

Floresta-CE 0 x 0 Ferroviário-CE (EM ANDAMENTO)

BRASILEIRO SUB 20

Flamengo 3 x 0 Vasco

ESPANHOL

Alavés 1 x 0 Elche

Espanyol 1 x 1 Athletic Bilbao

Villarreal 3 x 3 Cádiz

ITALIANO

Spezia 1 x 1 Genoa

Venezia 1 x 2 Salernitana

Milan 1 x 0 Torino