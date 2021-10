Com show da Seleção e estreia de Ceni, confira os RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 14 (AFI) – A quinta-feira foi de Seleção Brasileira em campo pelas Eliminatórias e estreia de Rogério Ceni à frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O PLACAR FI acompanhou TUDO em TEMPO REAL! Ainda teve bola rolando por Copa Verde, Copa do Nordeste e Paulista Sub-20.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA (14):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

São Paulo 1 x 1 Ceará

Cuiabá 1 x 0 Sport

COPA VERDE

Gama 0 x 1 Aquidauanense

Interporto 0 x 1 Rio Branco-VN

COPA DO NORDESTE

ASA 1 x 2 Sousa

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-20

Independente 2 x 3 Marília

São Bernardo 1 x 0 Ferroviária

Fernandópolis 2 x 0 Juventus

Penapolense 0 x 0 Ponte Preta

Tanabi 1 x 2 Oeste

São Caetano 1 x 1 XV de Jaú

Flamengo 1 x 2 XV de Piracicaba

Osasco Audax 2 x 0 Itapirense

ELIMINATÓRIAS – AMÉRICA DO SUL

Brasil 4 x 1 Uruguai

Bolívia 4 x 0 Paraguai

Colômbia 0 x 0 Equador

Argentina 1 x 0 Peru

Chile 3 x 0 Venezuela