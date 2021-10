Com show do Flamengo e vitória do Corinthians, confira todos os resultados desta terça-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI) – A semana continuou daquele jeito para os amantes do futebol com grandes jogos nesta terça-feira (05). Os destaques ficaram por conta de Corinthians, que derrotou o Bahia, por 3 a 1, e do Flamengo, que fez 7 a 3 no Palmeiras, na Copa do Brasil Sub-17.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia.

Flamengo derrota Palmeiras na Copa do Brasil Sub-17

Confira todos os resultados desta terça-feira (05):

BRASILEIRÃO

Corinthians 3 x 1 Bahia

SÉRIE B

Avaí 1 x 1 Ponte Preta

Náutico 3 x 2 Goiás

COPA DO BRASIL SUB-17

Flamengo 7 x 3 Palmeiras

COPA PAULISTA

Velo Clube 0 x 1 Comercial

Botafogo x Votuporanguense

Noroeste 2 x 0 XV de Piracicaba

São Bento 1 x 1 Rio Claro

EC.São Bernardo 0 x 1 Primavera

Santos 1 x 1 São Bernardo

Atibaia 2 x 2 Taubaté

Juventus 0 x 0 Portuguesa