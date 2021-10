Com telão e música ao vivo, ABC-RN abrirá estádio para torcida acompanhar duelo com o Caxias-RS – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 06 (AFI) – O ABC-RN segue se preparando para disputar o acesso no Campeonato Brasileiro Série D em dois jogos com o Caxias-RS pelas quartas de final. Como o primeiro jogo será fora de casa, o clube abrirá o Frasqueirão com evento a partir das 12h com música ao vivo e telão para os torcedores assistirem.

“O Esquenta rumo ao acesso será uma oportunidade de te levar para nossa casa para conferir uma das partidas mais importantes do ano. O evento começa às 12h com muita música da @bandalegaldemaisoficial, em seguida vamos acompanhar juntos a partida em super telão”, comunicou o clube, que ainda detalhou que sócios não pagam ingresso e não-sócios pagam R$ 10.

QUARTAS DE FINAL

Por terem melhores campanhas, Aparecidense, Campinense, Ferroviária e ABC farão os confrontos de volta como mandantes e tendo o apoio dos seus torcedores nas arquibancadas, o que é determinante em duelos de mata-mata.

Caxias e ABC fazem o primeiro jogo neste domingo, às 17h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O jogo de volta será no sábado seguinte, às 17h30, no Frasqueirão, em Natal (RN). Quem avançar estará classificado às semifinais e garante acesso à Série C de 2022.