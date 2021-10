Com temática sobre ‘pimenta’, Festival Tempero no Forte comemora 15 edições

Praia do Forte volta a receber, em novembro, o Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte. O evento, que completa quinze edições neste ano, reunirá restaurantes e chefs locais e do Brasil produzindo pratos com a temática ‘Pimenta’.

A curadoria é da chef Tereza Paim, fundadora do festival. As atividades serão realizados entre de 25 de novembro a 5 de dezembro.

“Tivemos um case de sucesso com o Tempero Bahia neste ano, em Salvador, e não será diferente na Praia do Forte”, afirma Djanira Dias, produtora e realizadora do festival. “Prepare-se para degustar os melhores pratos da temporada”, finaliza.