Com torcida a favor e desfalque no ataque, Tombense recebe o Manaus – Futebol Interior

Tombos, MG, 8 (AFI) – Após bater o Ypiranga na estreia pelo placar de 1 a 0, o Tombense agora recebe o Manaus, que também vence na primeira rodada; O jogo acontece neste sábado, às 17h, no Estádio Almeidão e a novidade é presença do público. A equipe de Tombos contará com o apoio de 900 torcedores na partida da segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Gavião Carcará divide a liderança do Grupo B com o adversário, mas perde por saldo de gols (5 a 1).

PROTOCOLOS DA COVID

Para entra no estádio, será necessário apresentar o comprovante com ao menos uma dose da vacina da Covid-19. Para quem não estiver vacinado, será necessário apresentar um teste RT/PCR ou antígeno com resultado negativo, realizado nas últimas 72h.

DESFALQUE

Para o confronto direto, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com a presença do atacante Marquinhos, que levou cartão vermelho na estreia e cumpre suspensão automática.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para o confronto, o time deve entrar em campo com:

Felipe Garcia; David, Mateus Buiate, Bruno Bispo e Manoel; Luiz Otávio, Eduardo Neto e Jean Lucas; Everton Galdino, Jefferson Renan e Rubens.