Com três zagueiros, Seleção FI da 27ª rodada da Série B vem com Fábio, Copete e muito mais… – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terminou com o Coritiba na liderança, com 53 pontos, seguido por Botafogo (48), CRB (47) e Avaí (46). O Goiás acabou caindo para a quinta posição, com 45.

A Seleção FI da rodada tem nomes consagrados como o do goleiro Fábio, que vem salvando o Cruzeiro na competição. Ricardo Graça, do Vasco, também é um nome muito conhecido, assim como Copete, ex-Santos, e atualmente no Avaí.

O técnico escolhido foi Claudinei Oliveira, que vem fazendo um grande trabalho no Avaí, atualmente no G-4. Destaque também para Waguinho Dias, que tirou o Brusque da zona de rebaixamento.

Fábio é o cara da Seleção FI

Confira a seleção FI da 27ª rodada:

​Goleiro: Fábio (Cruzeiro)

Com 41 anos, Fábio vem mostrando o motivo que o faz seguir entre os titulares do Cruzeiro. O jogador tem feito excelentes jogos e novamente voltou a brigar. Há quem diga que a Raposa só não está na zona de rebaixamento por sua casa.

Zagueiro: Nirley (Confiança)

O Confiança fez um jogo de igual para igual com o líder Coritiba e empatou por 1 a 1, no Couto Pereira. Os sergipanos venciam até os 45 minutos do segundo tempo, quando acabaram levando o gol de William Alves. Mas o importante foi o bom futebol apresentado, sobretudo do zagueiro Nirley, que teve muito trabalho com os atacantes Léo Gamalho e Igor Paixão, além, é claro, de ter deixado sua marca num bonito cabeceio no início do primeiro tempo.

Zagueiro: Rafael Donato (Vila Nova)

Fez uma partida segura na vitória por 2 a 1 para cima do Operário. O defensor foi muito importante para ajudar a segurar os atacantes do rival e ainda apareceu como elemento surpresa na área do Fantasma, tendo feito um dos gols do Tigre.

Zagueiro: Ricardo Graça (Vasco)

O Vasco manteve vivo o sonho do acesso ao vencer o Goiás, por 2 a 0, no Rio. Evidente que para vencer é necessário bola na rede, mas a defesa também tem que fazer a sua parte. Ricardo Graça foi impecável na marcação e não deu espaços para os bons adversários. Vitória importante para a sequência do segundo turno.

Lateral-direito: Mateus Ludke (Guarani)

Fez uma grande partida com a camisa bugrina. O lateral criou as principais oportunidades do Guarani no empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro. Além de ir bem defensivamente, mostrou muita força ofensiva, tendo marcado o único gol da equipe campineira.

Meia: Diego Mathias (Brusque)

Diego Mathias precisou de apenas cinco minutos em campo para acabar com o marasmo em Pelotas. Ele entrou no intervalo e mostrou oportunismo ao pegar o rebote para abrir o caminho para a vitória do Brusque após 12 jogos.

Meia: Léo Artur (Sampaio Corrêa)

Foi o destaque do Sampaio Corrêa no empate por 1 a 1 com o Remo. O jogador fez um grande jogo, marcou um gol, mas não conseguiu dar os três pontos para sua equipe. No entanto, individualmente, foi muito bem.

Lateral-esquerdo: Riquelme (Vasco)

O Vasco venceu e convenceu seu torcedor na vitória sobre o Goiás, por 2 a 0, em São Januário, no Rio. O time carioca teve ótima exibição e contou com noite inspirada do jovem Riquelme, revelado na base e que fez cruzamento na medida para Morato abrir o placar. Riquelme correu muito, foi valente e saiu de campo ovacionado pelo torcedor cruzmaltino.

Atacante: Pablo Dyego (CRB)

Foi o cara do jogo na vitória do CRB por 3 a 1 para cima do Náutico. O atacante não vinha passando por uma grande fase, mas deu a volta por cima fazendo logo dois gols e ajudando o Galo a conquistar os três pontos e se firmar dentro do G-4.

Atacante: Copete (Avaí)

Encostado no Santos, o colombiano parece ter reencontrado o bom futebol em Florianópolis. Deu muito trabalho para a defesa do Londrina e foi responsável por marcar o gol que garantiu a vitória do Avaí. Aproveitando erro de passe do adversário no meio de campo, Copete desceu em velocidade e mostrou calma para bater na saída do goleiro.

Atacante: Iury Castilho (CSA)

No sufoco, o CSA venceu a Ponte Preta por 2 a 1 e está na briga pelo G4. Autor do primeiro gol alagoano, Iury Castilho infernizou a defesa do time paulista e mostrou que é uma das peças de destaque do elenco nesta etapa do campeonato. O CSA lutou até o final e foi coroado com o gol de Gabriel, de pênalti, aos 51 minutos do segundo tempo.

Técnico: Claudinei Oliveira (Avaí)

Não é unanimidade entre os torcedores avaianos, mas é inegável que vem realizando um bom trabalho no comando de um time formado em sua maioria por jogadores experientes e rodado. E isso não é fácil. A vitória sobre o Londrina, por 2 a 0, na Ressacada, foi a terceira seguida e colocou o Avaí no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B.

Claudinei Oliveira vem fazendo bela campanha com o Avaí