Com um jogo em cada dia, CBF divulga tabela detalhada das semifinais – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a definição de datas, horários e locais das duas semifinais do Campeonato Brasileiro Série D. Já tranquilos por conta do acesso, Atlético-CE, Campinense-PB, Aparecidense-GO e ABC-RN agora vão em busca da ‘cereja do bolo’: o título.

No próximo sábado, às 16h, Aparecidense e ABC abrem as semifinais no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). No dia seguinte, às 15, o Atlético recebe o Campinense no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Os duelos de volta ocorrem no final de semana seguinte. No sábado (30), às 16h, o ABC recebe a Aparecidense no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN). No domingo (31), também às 16h, o Campinense duela com o Atlético no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

CONFIRA OS JOGOS DAS SEMIFINAIS

IDA

23/10

16h

Aparecidense x ABC-RN

24/10

15h

Atlético-CE x Campinense-PB

VOLTA

30/10

16h

ABC-RN x Aparecidense-GO

31/10

16h

Campinense-PB x Atlético-CE