Com um reforço e um desfalque, Ceará visita o Bahia pelo Brasileirão – Futebol Interior

Salvador, BA, 26 (AFI) – O Ceará, do técnico Tiago Nunes, enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, às 19h, pelo Brasileirão. E o treinador tem um desfalque e um retorno para essa partida. O Vôzão não contará como lateral-direito Igor, que recebeu o terceiro cartão amarelo no final de semana diante do Juventude, no empate em Caxias do Sul por 0 a 0.

O jogador cumpre suspensão automática; para seu lugar deve assumir o posto Gabriel Dias.

RETORNO

Além dessa situação, o treinador do Vozão deve ter a volta do meia atacante Vina, que volta de suspensão. O Ceará e ocupa a décima quarta posição no brasileirão com 32 pontos em 27 jogos e além de seis vitórias 14 empates e sete derrotas. Com 25 gols marcados e 29 sofridos.

VEM MAL

O Vôzão vem de uma sequência não muito boa de resultados: além do empate com o Juventude fora de casa no fim de semana, perdeu para o Palmeiras 2 a 1 no Castelão, empatou no mesmo estádio com o Bragantino por 2 a 2, empatou com o São Paulo no Morumbi , sofreu derrota para o Atlético Mineiro por 3 a 1 no Mineirão, empatou com o internacional por 0 a 0 no Castelão. A última vitória ocorreu o dia 25 de setembro, no mesmo, Castelão, 1 a 0 diante da Chapecoense.

O alvinegro vai encarar pela primeira vez o ex-técnico Guto Ferreira, que vem fazendo boa campanha no Bahia, 15° colocado com 32 pontos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe deve entrar em campo com Richard; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral, Vina (Lima), Jorginho e Erick; Gabriel Santos (Cleber).