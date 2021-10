Com vários confrontos pelo G4, CBF detalha mais cinco rodadas – Futebol Interior

​Campinas, SP, 01 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais cinco rodadas do Campeonato Brasileiro Série B. As atualizações abragem da 30ª a 34ª rodada, com jogos entre 12 de outubro a 7 de novembro.

O período contará com diversos confrontos diretos pelo acesso, como Vasco x Coritiba e CRB x Guarani logo na 30ª rodada. Na 32ª, haverá CRB x Coritiba e Goiás x Botafogo. Guarani x Vasco, na 33ª e Vasco x Botafogo, na 34ª, também são outros destaques.

CONFIRA A 30ª RODADA

12/10

19h

Sampaio Corrêa 0 x 0 Vitória

21h30

Cruzeiro 0 x 0 Botafogo

15/10

16h

Brusque 0 x 0 Remo

19h

CRB 0 x 0 Guarani

21h30

Brasil 0 x 0 Vila Nova

Ponte Preta 0 x 0 Náutico

16/10

16h

Goiás 0 x 0 CSA

16h30

Vasco da Gama 0 x 0 Coritiba

18h30

Operário 0 x 0 Londrina

21h

Confiança 0 x 0 Avaí