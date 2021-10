Com vitória do Palmeiras e derrota do Grêmio, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – A semana começou da melhor forma com grandes jogos sendo disputados do começo ao fim desta segunda-feira (25). Os maiores destaques ficaram para o Brasileirão, onde o Atlético-GO venceu o Grêmio, enquanto Palmeiras bateu o Sport, de virada, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira ainda teve jogos do Brasileiro Sub 20, Estaduais de divisões de acessos pelo Brasil e algumas partidas de competições internacionais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (25):

BRASILEIRÃO

Atlético-GO 2 x 0 Grêmio

Palmeiras 2 x 1 Sport

BRASILEIRO SUB 20

São Paulo 3 x 2 Athletico-PR

MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO

Figueirense 1 x 2 Santarritense

GOIANO DIVISÃO DE ACESSO

Aparecida 1 x 4 Anapolina

PERNAMBUCANO A2

Primeiro de Maio 0 x 1 Petrolina

Ibis 3 x 1 Atlético Pernambuco

ARGENTINO

Aldosivi 2 x 1 Arsenal (ARG)

Sarmiento 2 x 1 Newell’s Old Boys (ARG)

Atlético Tucumán (ARG) 2 x 2 Patronato

Lanús (ARG) 3 x 3 Talleres (ARG)

River Plate (ARG) 3 x 0 Argentinos Juniors (ARG)

Independiente (ARG) 1 x 0 Unión de Santa Fé

ESPANHOL

Getafe 0 x 3 Celta

PORTUGUÊS

Gil Vicente 0 x 1 Braga

Boavista 0 x 0 Belenenses