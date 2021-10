Com vitória do São Paulo em clássico, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – A semana começou da melhor forma com grandes jogos sendo disputados do começo ao fim desta segunda-feira (18). Sem dúvidas, o maior destaque ficou para a vitória do São Paulo no clássico contra o Corinthians, por 1 a 0, no fechamento da 27ª rodada do Brasileirão.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (18) ainda teve jogos da Série B, Série C, Brasileiro Sub 20, Espanhol, Inglês e Italiano.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (18):

BRASILEIRÃO

São Paulo 1 x 0 Corinthians

SÉRIE B

Vila Nova-GO 0 x 0 CRB

SÉRIE C

Tombense-MG 1 x 2 Novorizontino

BRASILEIRO SUB 20

Internacional 2 x 1 Palmeiras

Athletico-PR 1 x 1 São Paulo

ESPANHOL

Alavés 0 x 1 Betis

Espanyol 2 x 0 Cádiz

INGLÊS

Arsenal 2 x 2 Crystal Palace

ITALIANO

Venezia 1 x 0 Fiorentina