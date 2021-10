Com vitórias de Atlético-MG e Flamengo, confira TODOS os RESULTADOS deste SÁBADO – Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – A briga pelo título do Brasileirão está cada vez mais acirrada. Prova disso é que neste sábado, os líderes Atlético-MG e Flamengo venceram suas partidas e seguem na parte de cima da tabela. Por outro lado, o Sport superou o Corinthians e o Bahia bateu o Athletico-PR.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O sábado (09) ainda teve jogos da Série B, Série C, Série D, Eliminatórias Europeias, Segundona Paulista e muito mais.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTE SÁBADO (09):

BRASILEIRÃO

Fluminense 0 x 0 Atlético-GO

Atlético-MG 3 x 1 Ceará

Sport 1 x 0 Corinthians

Fortaleza 0 x 3 Flamengo

Athletico-PR 0 x 2 Bahia

Palmeiras 0 x 0 Red Bull Bragantino (EM ANDAMENTO)

Juventude 0 x 0 América-MG (EM ANDAMENTO)

SÉRIE B

Guarani 3 x 0 Londrina

Vitória 0 x 1 Confiança

CSA 0 x 0 Brusque-SC (EM ANDAMENTO)

Sampaio Corrêa-MA 0 x 0 Vasco (EM ANDAMENTO)

SÉRIE C

Tombense-MG 2 x 2 Manaus-AM

Novorizontino 1 x 0 Ypiranga-RS

SÉRIE D

Uberlândia-MG 0 x 1 Aparecidense-GO

América-RN 0 x 0 Campinense-PB

SEGUNDONA

União Suzano 1 x 1 Independente

ACREANO

Rio Branco-AC 0 x 0 Humaitá (EM ANDAMENTO)

PARANAENSE SÉRIE B

Independente SãoJoseense 2 x 1 União*

*Independente SãoJoseense camoeão paranaense da Série B de 2021

MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO

Manchester 0 x 0 América de Teófilo Otoni

Uberaba 8 x 0 Araguari

SE Patrocinense 1 x 0 Araxá

Figueirense 1 x 2 Atlético Três Corações

PAULISTA FEMININO

AD Taubaté 0 x 3 Corinthians

BRASILEIRO SUB 20

Chapecoense 1 x 3 Flamengo

PAULISTA SUB 17

Inter de Bebedouro 1 x 0 Batatais

Comercial 3 x 1 América

Monte Azul 3 x 0 I9 Football Tech

Ferroviária 5 x 1 Santacruzense

Comercial Tietê 2 x 2 União de Iacanga

Ponte Preta 3 x 0 Itapirense

Brasilis 1 x 2 Red Bull Bragantino

Mogi Mirim-SP 2 x 1 União São João

Corinthians 4 x 0 União Barbarense

Guarani 1 x 0 Rio Branco

Independente 0 x 0 Salto

São Paulo 3 x 0 Grêmio Osasco

Ituano 1 x 2 Desportivo Brasil

SKA Brasil 1 x 1 SC Brasil

Palmeiras 4 x 1 Nacional

Flamengo 2 x 1 ECUS

São José 3 x 1 Guarulhos

Santos 2 x 0 São Caetano

Mauaense 0 x 1 Jabaquara

Ibrachina 0 x 0 Mauá

PAULISTA SUB 15

Santos 2 x 0 São Caetano

Mauaense 1 x 0 Jabaquara

Ibrachina 0 x 0 Mauá

Inter de Bebedouro 4 x 1 Batatais

Comercial 4 x 1 América

Monte Azul 4 x 1 I9 Football Tech

Ferroviária 2 x 1 Santacruzense

Comercial Tietê 1 x 2 União de Iacanga

Ponte Preta 3 x 1 Itapirense

Brasilis 3 x 3 Red Bull Bragantino

Mogi Mirim-SP 0 x 1 União São João

Corinthians 2 x 1 União Barbarense

Guarani 4 x 1 Rio Branco

Independente 2 x 1 Salto

São Paulo 8 x 0 Grêmio Osasco

Ituano 3 x 0 Desportivo Brasil

SKA Brasil 1 x 0 SC Brasil

Palmeiras 2 x 0 Nacional

Flamengo 1 x 0 ECUS

São José 0 x 1 Guarulhos

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

Lituânia 3 x 1 Bulgária

Cazaquistão – KAZ 0 x 2 Bósnia

Azerbaijão 0 x 3 Irlanda

Geórgia 0 x 2 Grécia

Suécia 3 x 0 Kosovo

Finlândia 1 x 2 Ucrânia

Escócia 3 x 2 Israel

Luxemburgo 0 x 1 Sérvia

Suíça 2 x 0 Irlanda do Norte

Ilhas Faroe 0 x 2 Áustria

Moldávia 0 x 4 Dinamarca

Polônia 5 x 0 San Marino-SMR

Hungria 0 x 1 Albânia

Andorra 0 x 5 Inglaterra

ARGENTINO

Argentinos Juniors (ARG) 0 x 2 Defensa y Justicia (ARG)

Sarmiento 3 x 0 Aldosivi

Patronato 1 x 2 Racing Club (ARG)

Banfield (ARG) 0 x 1 River Plate (ARG)

Boca Juniors (ARG) 0 x 0 Lanús (ARG) (EM ANDAMENTO)