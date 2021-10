Com volta de público, Humaitá e Rio Branco decidem o Campeonato neste sábado – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 8 (AFI) – Rio Branco e Humaitá se enfrentam às 18h (Brasília), pela decisão do Campeonato Acreano. A partida será realizada na Arena da Floresta. Este será o jogo da volta, o primeiro jogo terminou com a vitória do Humaitá por 1 a 0. Vale ressaltar que a final contará com a volta da torcida. Após uma reunião entre os clubes e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sessacre), as partes chegaram a um acordo.

Ou seja, o Rio Branco terá a missão de reverter a desvantagem de um gol.

OS PROCEDIMENTOS

Para a partida, poderá ter até 3,2 mil pessoas, 20% da capacidade total da praça esportiva. Os torcedores que desejarem prestigiar a partida deverão apresentar o cartão de vacinação com registro da dose única ou segunda dose recebida após 15 dias. O uso de máscara é obrigatório.

Caso o torcedor não tenha completado o ciclo vacinal e queira assistir a final presencialmente será preciso apresentar o exame RT-PCR ou teste rápido swab com resultado negativo até 72 horas antes do jogo.

REFORÇO NO RIO BRANCO

Para o jogo decisivo, o Rio Branco terá um reforço importante. O lateral direito Peu, que ficou de fora do primeiro jogo, por conta de um problema na coxa, pode voltar a titularidade.

E AÍ, TREINADOR

De acordo com o técnico Marcelo Brás, a possibilidade é de que Peu entre no lugar do zagueiro Leandro Bahia, que formou dupla com Martony na derrota por 1 a 0.

CONFIRA O JOGO: