começa repasse do 7ª ciclo para o público em geral

A Caixa Econômica Federal começa oficialmente nesta quarta-feira (20) a liberação da 7ª parcela do Auxílio Emergencial para o público em geral. Aqui se incluem aqueles que se inscreveram no programa ainda no ano passado através do site ou aplicativo oficial. Além disso, também se enquadram aqui aqueles que fazem parte do Cadúnico mas que não estão no Bolsa Família.

De acordo com o calendário oficial do programa, nesta quarta-feira (20) é a vez dos informais que nasceram no mês de janeiro. Como de costume, esse é o grupo que começa a receber o benefício entre os usuários do público em geral. O dinheiro do 7º ciclo está na conta dessas pessoas desde as primeiras horas da manhã.

Além deles, a Caixa Econômica Federal também está fazendo liberações nesta quarta-feira (20) para aqueles usuários do Bolsa Família. Desta vez é a hora dos beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 2. Pelo menos é isso o que aponta o calendário oficial do benefício.



Para este grupo que faz parte do Bolsa Família, não é preciso esperar pela liberação dos saques do programa. Para eles, é possível escolher entre movimentar o dinheiro através de meios digitais ou ir até o banco e pegar a quantia na boca do caixa. Não é assim que está funcionando para os informais.

Para quem nasceu em janeiro, por exemplo, a liberação da quantia nesta quarta-feira (20) está acontecendo apenas de maneira digital. Isto quer dizer, portanto, que neste momento eles só podem movimentar o montante através do aplicativo Caixa Tem ou ainda do sistema Internet Banking. Por esses meios, é possível pagar algumas contas ou mesmo realizar algumas compras.

E o saque?

Para os usuários que nasceram em janeiro e que preferem esperar pela liberação do saque, é importante saber que já há uma data para isso. De acordo com o calendário oficial do programa, eles poderão fazer isso a partir do próximo dia 1 de novembro.

Até lá, no entanto, eles terão que seguir apenas com essa opção de movimentação do dinheiro de forma digital. Essa possibilidade limitada acaba gerando algumas críticas principalmente em um momento de instabilidade do aplicativo Caixa Tem.

De qualquer forma, o Governo Federal se defende afirmando que esse sistema acaba sendo mais justo e mais seguro para os próprios usuários. O Planalto decidiu investir mais na questão da segurança no segundo ano do programa.

Última parcela do Auxílio

Talvez esta seja a última parcela do Auxílio Emergencial. Pelo menos pelo que se sabe até este momento, o programa deve acabar mesmo neste mês de outubro. No entanto, o fato é que isso pode mudar a qualquer momento.

Em declaração nesta segunda-feira (18), o Presidente Jair Bolsonaro disse que faria um anúncio sobre esse tema ainda nesta semana. Só que até aqui não se sabe qual vai ser a data desta divulgação, e muito menos o conteúdo dela.

A expectativa é que ele possa anunciar uma nova prorrogação do benefício. Informações de bastidores dão conta de que uma ala do Governo Federal quer prorrogar o projeto por mais alguns meses. Agora é esperar para ver o que vai acontecer.