Comida japonesa em casa: aprenda a fazer um sushi low carb

Comida japonesa é o tipo de culinária de muita gente. Mas sabemos que é uma refeição cara e difícil de reproduzir em casa. Para acabar com seus problemas, confira a receita de sushi low carb, da chef Saschi, especialista em culinária funcional e low carb.

Em uma tábua, coloque uma folha de nori e o cream cheese no no meio. Em seguida, adicione o atum e o azeite a gosto. Enrole bem apertadinho em forma de charuto e pronto. Para facilitar o fechamento, umedeça levemente a ponta do nori.