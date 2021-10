Como adicionar o WinRAR ou 7-Zip ao menu do botão direito no Windows 11?

Acessar itens no menu do botão direito é bastante fácil. Se você usa WinRAR ou 7-Zip diariamente, é preferível adicioná-los ao menu do botão direito. Acessar os aplicativos a partir do menu do botão direito pode ser consideravelmente fácil e pode ajudá-lo a economizar tempo que você gastaria procurando pelo aplicativo no menu iniciar e depois abrindo-o. Se você deseja adicionar WinRAR ou 7-Zip ao menu do botão direito em seu PC com Windows 11, mas não sabe como fazer isso, este artigo confirmará a sua utilidade. Neste artigo, discutiremos como você pode adicionar WinRAR ou 7-Zip ao menu do botão direito do Windows 11.

Para adicionar WinRAR ao menu do botão direito do mouse no Windows 11, siga as etapas fornecidas a seguir. Discutimos o guia passo a passo detalhado para ajudá-lo a adicionar WinRAR ao menu do botão direito no Windows 11-

Em primeiro lugar, vá para o site oficial da WinRAR . A partir daqui, baixe o aplicativo para a arquitetura do seu sistema (x32 bits ou x64 bits).

Depois que o download for concluído, vá para o local onde você baixou o arquivo.

Agora, clique duas vezes no arquivo para executar a configuração.

Você será direcionado para a página de instalação do WinRAR. Aqui, selecione a pasta de destino e clique em Instalar para continuar em frente.

Aguarde até que o programa seja instalado em seu PC.

Após a instalação do programa, será perguntado a você a quais tipos de arquivo ele deve ser associado. Certifique-se de selecionar .RAR e .FECHO ECLAIR arquivo aqui. Uma vez feito isso, clique em OK para instalar com sucesso o aplicativo em seu PC.

Isso adicionará o WinRAR ao menu do botão direito. Agora, sempre que você selecionar um arquivo com o formato suportado e clicar com o botão direito nele, verá a opção WinRAR no Menu de Contexto que se abre.

Quando você passa o mouse sobre a opção WinRAR localizada no Menu de Contexto, você verá várias opções usando as quais você pode arquivar os arquivos ou até mesmo compactá-los.

7-ZIP é um dos softwares de extração e criação de arquivos mais populares que você pode usar no seu PC. Se você tem 7-ZIP em seu PC e deseja adicioná-lo ao menu do botão direito do Windows 11, este artigo o ajudará com isso-

Acesse o site oficial do 7-ZIP . A partir daí, baixe o 7-ZIP para o seu PC. Certifique-se de baixar o arquivo 7-ZIP correto para sua arquitetura de sistema, seja x32 bits ou x64 bits.

Agora, vá para o local onde você baixou o arquivo.

Clique duas vezes nos arquivos de instalação para executar a instalação.

Na tela que se abre, você será solicitado a selecionar a pasta de destino. Selecione a pasta de destino e clique em Instalar. Aguarde até que o software seja instalado. Após a conclusão da instalação, feche a janela de instalação.

Agora, quando você clica com o botão direito no arquivo que deseja arquivar ou extrair, verá o 7-ZIP no arquivo de contexto.

É assim que você pode adicionar WinRAR ou 7-ZIP ao menu do botão direito do Windows 11. Se você deseja adicionar WinRAR ou 7-ZIP ao menu do botão direito do Windows 11, este artigo irá ajudá-lo. Seguindo as etapas acima, você poderá adicionar os dois aplicativos ao menu do botão direito do Windows 11.

GUIAS RELACIONADOS: