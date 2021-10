Como alterar a cor da barra de tarefas no Windows 11 (2021)

A última 11ª edição trouxe melhorias sob o capô. A Microsoft não abandonou as funções do Windows 10 e tentou replicá-las no software mais recente que faz a diferença no visual. A personalização é um ponto de venda do software mais recente, e a mudança de cor da barra de tarefas pode dar ao seu desktop uma aparência totalmente nova. Este guia é para ajudá-lo a personalizar a cor da barra de tarefas do Windows 11.

Por que não consigo personalizar a cor da minha barra de tarefas?

A Microsoft seguiu o método de monetização que eles implementaram no Windows 10. Em suma, sua cópia do Windows deve ser ativada, ou então as opções de personalização estão esmaecidas. A empresa baseada em Redmond está oferecendo uma atualização gratuita para os usuários do Windows 10 (licença original) para ativar a cópia sem pagar um único centavo.

Observação: Os usuários do Programa Insider não têm mais o privilégio de obter uma cópia ativada e ela permanecerá uma edição não ativada no Windows 11.

Como alterar a cor da barra de tarefas no Windows 11

Siga nossa orientação para alterar a cor da barra de tarefas e certifique-se de ler o tutorial até o fim.

Passo 1: Aperte o “Começar”E, em seguida, selecione“definições”Ícone. No caso, se o ícone de configurações estiver faltando, use a barra de pesquisa.

Passo 2: Clique em “Personalização” continuar.

etapa 3: Selecione “Cores”Opção.

Passo 4: Role para baixo e escolha sua cor preferida em “Cor de destaque. ”

Agora, brinque com as cores ao seu gosto.

Como definir a cor personalizada na barra de tarefas

Clique em “ Começar ”E, em seguida, selecione“ definições ”Opção.

”E, em seguida, selecione“ ”Opção. No caso, se o ícone de configurações estiver faltando, digite na barra de pesquisa.

Selecione “ Personalização ”Disponível no lado esquerdo do menu para continuar.

”Disponível no lado esquerdo do menu para continuar. Selecione “ Cores ”Opção.

”Opção. Escolha uma cor mais próxima de sua preferência.

Clique em “Ver cores”Em cores personalizadas.

Você tem um painel de cores personalizadas na tela.

Escolha uma cor no painel principal.

Ajuste o grau de cor na opção localizada na barra lateral direita.

Há um visualizador de cores na parte inferior, para que você tenha uma visão geral do layout.

Clique em “Feito”Para salvar as alterações.

Existe uma opção avançada disponível no mesmo painel, onde você pode inserir o código de cores RBG e HSV para modificar as cores de acordo com sua conveniência.

Como eu mudo a cor da minha barra de tarefas de volta ao normal?

A oferta da 11ª edição não é muito diferente da predecessora, mas vou mostrar como voltar para a configuração padrão.

Passo 1: Clique na barra de pesquisa disponível na barra de tarefas inferior e digite “Definições”.

Passo 2: Selecionando o “Definições”Opção e você será redirecionado para a nova página.

etapa 3: Chegando à página de configurações, você precisa selecionar o “Personalização”Opção disponível no menu de navegação do lado esquerdo.

Passo 4: Selecione “Opção de cor para continuar”.

Etapa 5: Definir para a cor padrão “Azul”.

Etapa 6: Certifique-se de ajustar o grau para a cor azul na seção de cores personalizadas.

Não há “restaurar ao padrão”Opção na personalização, o que é estranho tendo o conceito em mente.

Conclusão

A 8ª edição não foi apreciada por milhões devido à falta de uma interface semelhante a um PC, mas era uma excelente opção para uma máquina com tela de toque. No entanto, a Microsoft ignorou completamente o desenvolvimento da interface touchscreen na 10ª edição. Podemos ver um cenário semelhante no Windows 11, onde os desenvolvedores MS limitaram o esquema de cores na barra de tarefas. Você pode alterar a cor da barra de tarefas no Windows 11, mas ela não reflete o layout inteiro. Deixe-nos saber o que você acha sobre as limitações de personalização da barra de tarefas na seção de comentários abaixo.