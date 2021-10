Como ativar o Wake On Lan no Windows 11: Ligue o PC remotamente

Wake On LAN é um recurso que permite configurar o computador para inicializar a partir de um estado de baixa energia. Isso funciona como um botão liga / desliga remoto do computador. Você pode usar este recurso para acessar os arquivos e aplicativos do seu computador enquanto reduz o consumo de energia quando o computador não está em uso. Este recurso (WoL) pode até ser usado para despertar seu PC com Windows 11 de toda a casa via Internet.

Como configurar o Wake On LAN no Windows 11

Se você não sabe como acordar remotamente o seu PC com Windows 11 com o recurso Wake On LAN, este artigo o ajudará. Veremos como habilitar e ligar o recurso Wake On LAN, bem como configurá-lo e usá-lo para ativar remotamente seu PC com Windows 11.

Ativar Wake On LAN no Windows 11

Primeiro, você terá que habilitar o recurso Wake On LAN. Você pode ativar o Wake On LAN no menu do BIOS. Para ativar o Wake On LAN em seu PC com Windows 11, siga as etapas abaixo-

aperte o Windows + I para abrir as configurações do seu PC.

No definições, vou ao atualização do Windows seção da barra lateral esquerda.

Clique em recuperação na seção de atualização do Windows.

Aqui você encontrará inicializações avançadas. Clique no reinicie agora botão ao lado do inicialização avançada opção.

Seu PC irá reiniciar. Na próxima tela que abrir, selecione solucionar problemas. Em seguida, selecione opções avançadas e, em seguida, selecione as configurações de Firmware UEFI opção.

Selecione os Reiniciar opção, e você será direcionado para o BIOS.

Na BIOS, vá para o configurações de energia seção.

Aqui você encontrará Wake On LAN opção; habilitá-lo.

Se o seu PC não tiver uma porta Ethernet, ele não suportará Wake On LAN. No entanto, você pode obter um adaptador de LAN USB A 3.0 para RJ45 Gigabit Ethernet para dar ao seu PC a funcionalidade Wake On LAN.

Configurando Wake On LAN

Em seguida, você terá que configurar o recurso Wake On LAN em seu PC. Para configurá-lo, siga as etapas fornecidas abaixo-

No menu iniciar, pesquise por o painel de controle e abri-lo.

No painel de controle, vá para o rede e Internet seção.

Agora clique no rede e centro de compartilhamento e abri-lo.

Na barra lateral esquerda, clique em alterar as configurações do adaptador.

Isso mostrará todas as redes às quais você se conectou.

Agora selecione o adaptador de rede ativo e clique com o botão direito nele. Clique no propriedades opção.

Nas propriedades do adaptador de rede, clique em configurar botão.

Agora clique no avançado guia e selecione acorde no pacote mágico.

Agora, na barra lateral direita, você verá um menu suspenso de valores. A partir daqui, selecione ativado.

Em seguida, selecione acordar no padrão mágico e habilite-o. Embora esta etapa seja opcional, você pode fazê-lo.

Agora selecione Velocidade do WOL e do link de desligamento e defina o valor para 10 MBps.

Em seguida, vá para o guia de gerenciamento de energia.

Aqui verifique o permitir que o dispositivo desperte o computador opção e, em seguida, verifique a Permita apenas que um pacote mágico desperte o computador.

Uma vez feito isso, clique no OK botão.

É assim que você pode configurar o recurso Wake On LAN. No entanto, se você não quiser usá-lo, você pode desativar o acordar com o pacote mágico como você ativou antes.

Despertar o PC com Windows 11 remotamente

Agora que você ativou e configurou o recurso Wake On LAN, vamos discutir como você pode ativar remotamente o Windows 10 PC. Siga as etapas abaixo para ativar remotamente o Windows 10 PC.

Faça o download do NirSoft aplicativo e instale-o no seu PC.

Depois de instalar o aplicativo em seu PC, abra-o e clique em O jogo botão para descobrir todos os dispositivos na rede.

Agora clique com o botão direito no computador remoto. Selecione os Acorde computadores selecionados opção.

Agora clique no sim botão. É isso, e você concluiu o processo.

Agora a ferramenta começará a enviar o pacote mágico para o dispositivo de despertar.

Palavras Finais

É assim que você pode ativar remotamente o Windows 11 PC. Esperamos que este artigo tenha ajudado você a configurar o recurso wake on LAN e a ativar remotamente o Windows 11 PC.