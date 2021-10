Como era a vida da população na Idade Média 

A maioria das pessoas que viveram na Idade Média residiam no campo e trabalhavam como agricultores. Geralmente, havia um senhor feudal que vivia em uma grande casa chamada de mansão ou castelo.

Os camponeses locais trabalhavam nas terras para o senhor feudal. Os camponeses eram chamados de “vilões” do senhor, o que era como um servo. Eles trabalhavam o ano inteiro e cultivavam produtos como cevada, trigo e aveia.

Alguns deles também tinham hortas onde cultivavam legumes e frutas. Alguns camponeses possuíam alguns animais, como galinhas para produção de ovos e vacas para o leite.

Vida na cidade

A vida na cidade era muito diferente da vida no campo, contudo, não era propriamente mais fácil. As cidades estavam lotadas e sujas. Muitas pessoas trabalhavam como artesãos e eram membros de uma guilda.

Os meninos serviam como aprendizes por sete anos, aprendendo uma profissão. Outros empregos na cidade eram preenchidos por servos, comerciantes, padeiros, médicos e advogados.

Moradia

Muitas pessoas têm imagens de grandes castelos ao pensar na Idade Média, no entanto, a maioria dos indivíduos viviam em pequenas casas de um ou dois cômodos.

Essas casas eram apertadas e geralmente todos dormiam no mesmo quarto. No campo, os animais da família, como a vaca, também podiam morar dentro de casa. A casa geralmente estava escura, esfumaçada do fogo e desconfortável.

Vestimentas

A maioria dos camponeses usavam roupas simples feitas de lã grossa para mantê-los aquecidos durante o inverno.

Os ricos, porém, usavam roupas muito mais elaboradas, feitas de lã fina, veludo e até seda. Os homens geralmente usavam túnica, meias de lã, calças e um manto.

As mulheres usavam uma saia longa chamada kirtle, um avental, meias de lã e uma capa. Para separar os nobres dos camponeses, foram aprovadas leis chamadas de leis “suntuárias”.

Essas leis determinavam quem poderia usar quais tipos de roupas e quais materiais eles poderiam usar.

Alimentação

Os camponeses da Idade Média não tinham muita variedade na comida. Eles comiam principalmente pão e sopa.

A sopa era composta principalmente por feijão, ervilha seca, repolho e outros vegetais, algumas vezes complementado com um pouco de carne ou ossos.

Outros alimentos como carne, queijo e ovos geralmente eram guardados para ocasiões especiais. Como não tinham como manter a carne resfriada, as sobras de carne eram defumadas ou salgadas para preservá-la.

Em contrapartida os nobres comiam uma grande variedade de alimentos, incluindo carnes e pudins doces.

Educação

Poucas pessoas frequentaram a escola na Idade Média. A maioria dos camponeses aprendeu um ofício e como sobreviver com seus pais.

Algumas crianças aprenderam um trabalho através do aprendizado e do sistema de guilda.

Crianças ricas geralmente aprendiam com tutores. Eles iriam morar no castelo de outro senhor, onde trabalhavam para o senhor, aprendendo como uma grande mansão era administrada.

Havia algumas escolas administradas pela igreja. Nelas, os alunos aprenderiam a ler e escrever em latim. As primeiras universidades também surgiram na Idade Média.

Os estudantes universitários estudavam vários assuntos, incluindo leitura, redação, lógica, matemática, música, astronomia e religião.

