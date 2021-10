Como redefinir o PC com Windows 11 de fábrica (em funcionamento)

Reinicializar o PC com Windows 11 será a melhor opção se você estiver enfrentando alguns problemas com o sistema. Desde o Windows 10, a Microsoft tem a opção de redefinir o Windows. Isso não era possível com a versão anterior do Windows, devido ao qual os usuários teriam que limpar a instalação do Windows se algo de errado acontecesse com seu sistema. Bem, esse não é o caso do Windows 11, já que você tem a opção de redefinir os padrões de fábrica do seu PC com Windows 11 se encontrar alguns bugs no PC ou quando o PC tiver algum problema e as etapas básicas de solução de problemas não ajudarem a corrigi-lo .

Você pode redefinir facilmente seu PC com Windows 11 a partir do menu Configurações e não precisará de uma unidade de mídia inicializável do Windows 11 para redefinir os padrões de fábrica do PC com Windows 11. Se você não sabe como reinicializar seu PC com Windows 11, não se preocupe, pois nós estamos sempre te apoiando. Aqui está o guia passo a passo completo para ajudá-lo a redefinir os padrões de fábrica do seu PC com Windows 11.

Redefina o PC com Windows 11 para as configurações de fábrica

Você pode redefinir o Windows no aplicativo Configurações. Observe que redefinir seu PC removerá todos os aplicativos e suas configurações e, se você selecionar a opção de remover arquivos, tudo será removido do seu PC. É essencial fazer uma cópia de segurança dos seus dados antes de prosseguir com a reposição de fábrica do seu PC com Windows 11.

Para redefinir as configurações de fábrica do seu PC com Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições do seu PC. Para fazer isso, pesquise por Definições no Menu Iniciar ou pressione o Windows + I combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo.

Quando você abre o Definições aplicativo, por padrão, você será direcionado para o Sistema seção. Se você já estava em alguma outra seção do Definições, Clique no sistema na barra lateral esquerda.

Agora no lado direito do Sistema seção, role para baixo para encontrar o Recuperação opção. Clique nesta opção.

Na próxima tela que se abre, você verá duas opções no Opções de recuperação , Incluindo Reinicializar este PC e Inicialização avançada. Como você deseja reiniciar o seu PC, clique no Botão de reinicialização do PC associado com o Reinicializar este PC opção.

Isso irá abrir o Reinicializar este PC janela de pop-up. Aqui você verá duas opções- Mantenha meus arquivos e Remove tudo .

Mantenha meus arquivos- Selecionando esta opção irá aplicativos e configurações, mantendo seus arquivos pessoais. Remover tudo- Selecionar esta opção removerá todos os seus aplicativos, configurações e até mesmo arquivos pessoais.

Selecione qualquer outra opção de acordo com sua preferência e siga as instruções na tela para redefinir os padrões de fábrica do seu PC com Windows 11.

Seguindo as etapas acima, você poderá redefinir os padrões de fábrica do seu PC com Windows 11 e corrigir todos os problemas que encontrar.

Instalação limpa do Windows

Outra coisa que você pode fazer é uma instalação limpa do Windows. A instalação limpa do Windows remove o Windows existente do seu PC e instala uma nova versão do PC. Se você está enfrentando problemas com o Windows e a reinicialização do PC não funcionou, é recomendável instalar o Windows 11 de forma limpa.

Para limpar a instalação do Windows 11, você terá que baixar a ferramenta de criação de mídia para Windows 11 e, em seguida, criar uma mídia inicializável usando a ferramenta de criação de mídia. Agora inicialize em seu PC usando a unidade de mídia inicializável que você criou e instale o Windows 11 usando-a.

Conclusão

É assim que você pode redefinir os padrões de fábrica do seu PC com Windows 11 facilmente. Seguindo as etapas acima, você não apenas poderá redefinir os padrões de fábrica do seu PC com Windows 11, mas também poderá instalar uma nova versão do Windows 11 se desejar.

