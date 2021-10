Como reduzir os riscos de desertificação do solo

Existem muitas estratégias para reduzir o risco de desertificação do solo. Isso inclui o controle da água, o plantio de árvores, o manejo do solo e o uso de tecnologia apropriada.

Se você está se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e demais vestibulares, acompanhe o artigo e saiba mais sobre o assunto.

Devido controle da água



Cultivo de espécies que não precisam de muita água (por exemplo, azeitonas e milho). Isso ajuda a reduzir o uso de água.

Instalação de sistemas de irrigação por gotejamento, o que significa que ocorre pouca erosão em comparação com a adição de uma grande quantidade de água de uma só vez.

Plantar em covas, ou seja, cavar um buraco no solo e plantar nele. Eles coletam a chuva e o escoamento na depressão, o que significa que há um suprimento regular de água para a planta.

Plantação de árvores

O cultivo de árvores entre as plantações garante que o solo permaneça fértil, pois há um suprimento regular de nutrientes através da serapilheira.

Além disso, as raízes mantêm o solo unido, reduzindo o risco de erosão. As árvores também protegem o solo da erosão eólica, pois atuam como quebra-ventos.

Elas também fornecem sombra, o que reduz as taxas de evaporação do solo, assim como diminuem as temperaturas.

Manejo do solo

Prezar pela produtividade do solo é fundamental, portanto, é preciso realizar o devido manejo.

Permitir que a terra descanse sem a utilização de produtos nocivos é essencial para que os nutrientes se recuperem. Sendo assim, o solo estará disponível no futuro para a produção.

Uso de tecnologias

Tecnologia apropriada significa usar materiais baratos, sustentáveis e disponíveis que possam ser usados pela população local.

Linhas de pedra (ou cômoros) são um exemplo de tecnologia apropriada. Isso envolve a construção de linhas de pedras ao longo de contornos (área de terreno com a mesma altura). Essas pedras prendem o solo que está sendo espalhado pelo vento para que não sofra erosão.

Além disso, as linhas de pedra reduzem o fluxo de água sobre a superfície da terra, o que significa que a camada superficial do solo, rica em nutrientes, não sofre erosão. Além disso, ao reduzir o fluxo de água, mais água entra no solo.

E então, gostou das dicas para reduzir os riscos de desertificação? Não deixe de ler também – Aquecimento global: como as formas de gelo são afetadas.