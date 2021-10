Saber como responder a uma crítica destrutiva no trabalho é primordial para garantir boas relações interpessoais nesse ambiente.

Afinal, nem sempre ouviremos coisas positivas sobre a gente, e muitas vezes, ainda, estaremos diante de “mentiras”.

Porém, não podemos simplesmente entrar no modo defensivo e criar conflitos por isso. Mas sim, precisamos de calma, tranquilidade e muita atenção para lidar com essa situação.



E é justamente sobre essa “calma” e senso de equilíbrio que discutimos neste artigo. Acompanhe para saber mais.

Como responder a uma crítica destrutiva no trabalho?

Cada situação e cada pessoa são únicas. Isso quer dizer que não existe uma única maneira de reagir diante de uma crítica destrutiva no trabalho. Porém, existem posturas que são universalmente aceitas, podemos assim dizer, pois elas se pautam na calma, paciência e no respeito pelo outro.

Se você conseguir manter a tranquilidade e ouvir com atenção, antes de encontrar desculpas ou argumentos defensivos, você se sairá melhor nesses momentos. Entenda mais a seguir:

1- Não entre em modo defensivo – ouça primeiro

Primeiro escute tudo. Mesmo que a pessoa tenha feito uma crítica destrutiva no trabalho, não interrompa o discurso dela aumentando a sua voz, pois isso fará com que você também perca a razão.

Mas sim, avalie o que o outro está dizendo e ouça ativamente, demonstrando estar interessado. Absorva as informações sem necessariamente pegá-las como verdade absoluta.

2- Tente entender o ponto de vista alheio

Busque resquícios de verdade no ponto de vista alheio, antes de você dar uma resposta. Tente entender o que a pessoa quis dizer. Às vezes ela apenas não sabe se expressar da melhor maneira e usa colocações esdrúxulas no discurso.

3- Saiba mensurar o que há de verdade na crítica destrutiva no trabalho

Analise até que ponto há uma verdade na crítica recebida. Assim como você precisa exercitar a empatia e tentar entender o outro lado, também deve analisar a crítica no que diz respeito à veracidade.

Será que você realmente tem sido preguiçoso no trabalho? Será que cometeu um erro? Pense com calma sobre o assunto.

4- Acalme-se antes de falar sobre o problema

Não responda enquanto estiver “com o sangue fervendo”. Mas sim, respire fundo e tente se acalmar. Apenas depois de seguir os passos anteriores e considerar uma pausa no assunto para acalmar-se é que será adequado conversar sobre o problema.

5- Faça uma autoanálise para pautar seus argumentos

Analise a si mesmo. Comece a ponderar sobre as suas qualidades e atitudes. Veja o que pode ter ocorrido para que o outro lhe dê uma crítica destrutiva no trabalho. Isso pode servir de alicerce para pautar os seus argumentos.

Por exemplo, se a pessoa diz que você furou um prazo, mas você disse a ela que não entregaria na data prevista por conta de um atraso alheio, então você tem um argumento. Por isso, avalie todos os pontos envolvidos com a situação.

6- Nos piores casos, tente ignorar

Se a crítica destrutiva no trabalho não tiver nenhum fundamento e o intuito for apenas ofender você, tente ignorar. Se não for possível, converse com o RH da empresa para conseguir lidar com a situação de forma mais equilibrada e profissional.