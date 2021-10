Como saber se é para mim?

A internet fervilha de anúncios com promessas como “trabalhe em casa”, “conquiste sua independência financeira!” ou “ganhe entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 por mês, sem sair de casa!” Grande parte destes anúncios se referem ao trabalho com Marketing Digital.

Muitos se sentem atraídos pela possibilidade de ganhos altos e fazer seus próprios horários. Outro ponto que torna o Marketing Digital atrativo é que nem é preciso ter um produto para vender, é possível ganhar dinheiro vendendo os produtos dos outros. Porém, muitos não compreendem o que é o Marketing Digital e tudo o que ele envolve. Afinal, é tudo isso o que dizem? É possível ficar rico? Antes de chutar seu emprego e pagar um curso da moda, aprenda mais sobre essa modalidade do marketing que cresce a cada dia.

O que é Marketing Digital?

Querendo ou não, o Marketing Digital faz parte da vida de todos nós. Podemos perceber isso em campanhas que surgem na nossa frente a todo momento, nas postagens, redes sociais e nos sites que acessamos. De forma resumida, Marketing Digital é o ato de promover produtos ou marcas por meio de mídias digitais. Esses produtos podem ser seus ou de outras pessoas, como é o caso do Marketing de Afiliados.

Isso é feito por meio de ações de comunicação que as empresas (ou pessoas) fazem por meio da internet, da telefonia celular e outros meios digitais, para assim divulgar e comercializar seus produtos.

De fato, o e-commerce é uma das maiores modalidades de comércio, movimentando bilhões a cada ano. E isso se deve, em grande parte, a diversas estratégias de Marketing Digital.

Mais do que meramente sair fazendo anúncios na internet, o Marketing Digital requer estratégias. Quem trabalha nesse segmento precisa lidar com métricas e indicadores relevantes, visando à otimização das estratégias.

O objetivo do Marketing Digital não é simplesmente sair pulverizando a internet com divulgações, mas fazer com que a pessoa receba o conteúdo personalizado, direto e bem estruturado. Assim, ele é mais efetivo e chega no público no momento certo, para transforma-lo em cliente.

Os três pilares do Marketing Digital

É inegável que o mundo digital se inseriu na sociedade e na conduta humana, afetando, consequentemente, o comportamento do consumidor.

Com esse avanço da internet, o rádio e a TV ficaram para trás, além disso, as pessoas e instituições passaram a buscar informações e formas para anunciar dentro dessa rede gigante.

O marketing tradicional, precisando se adaptar à isso, reformulou seus pilares e os definiu como:

Mídia

Aqui falamos das ferramentas que auxiliam a marca a alcançar seu público, que pode se dar por meio de site próprio, portais, links patrocinados, eventos na web, lançamentos de produtos por videoconferência, entre outros.

Relacionamento

Refere-se às interações que a marca estabelece com o seu público, seja ele prospect (pessoa que está sendo contatada), cliente ou consumidor.

Comércio

Quanto maior a distância do consumidor e a marca, menor será o sucesso do empreendimento. Este fator envolve todas as ferramentas que apoiam os clientes a adquirirem os produtos ou serviços, através de canais digitais ou interacionais.

Elementos importantes do Marketing Digital

Marketing de conteúdo

Toda marca ou produto, para ser bem sucedido na internet, precisa se basear em uma estratégia organizada e estruturada para gerar resultados. Tudo isso passa por uma boa estratégia de Marketing de Conteúdo.

O conteúdo de qualidade e relevante precisa estar presente nas mídias digitais, estando onde o público está. Isso não envolve somente redes sociais, mas também blogs, fóruns, sites de compartilhamento de conteúdo multimídia, entre outros.

SEO (Search Engine Optimization)

Além disso, ser encontrado pelos mecanismos de busca é essencial. Todo produto ou marca busca aparecer por primeiro na lista do Google ou Bing, quando o usuário faz uma busca. Esse alcance pode acontecer de forma gratuita (chamada orgânica) ou paga, através de campanhas patrocinadas pelo Google.

O SEO, também conhecido como otimização de sites, é uma forma de aumentar os acessos do seu site através de um conjunto de técnicas e estratégias, as quais permitem que um site melhore seu posicionamento nas procuras.

O Google faz este trabalho por meio de cálculos complexos, realizados através de seu algoritmo que considera uma infinidade de fatores. Especialistas em SEO estão constantemente se atualizando sobre as pesquisas de palavras-chave, análise de concorrência, planejamento de conteúdo, entre outras estratégias.

O problema é que a internet está repleta de conteúdos incríveis e ganhar destaque pode ser difícil. Para impulsionar uma campanha, como um anúncio de uma plataforma de afiliados, investir em trafego pago pode trazer resultados mais rápidos do que o trafego orgânico.

Legal, mas quando eu fico rico com Marketing Digital?

Para trabalhar com Marketing Digital, é necessário ter um conjunto de habilidades específicas. Na internet, a concorrência pela atenção dos consumidores tem sido cada vez mais intensa. São milhares de marcas disputando todos os dias por cliques, acessos e conversões.

Para criar uma estratégia de Marketing Digital, é preciso começar estabelecendo objetivos. Um bom planejamento contempla objetivos de curto, médio e longo prazo.

Um bom profissional de Marketing Digital compreende como funciona uma estratégia elaborada para a internet. Também é preciso se adaptar rapidamente às mudanças, pois o ramo digital está em constante transformação.

Outro ponto muito importante: é preciso ter domínio das diversas ferramentas que podem ajudar na administração e mensuração dos seus resultados em todos os canais. Se não conseguir mensurar seus resultados, não chegará a lugar algum.

Portanto, não acredite em promessas mirabolantes de lucros exorbitantes à curto prazo. Em geral, quem promete isso, até pode mostrar um marcador cheio de dinheiro, mas não conta aos usuários o quanto teve que investir em tráfego pago para chegar em tais resultados.

Eu quero trabalhar com Marketing Digital

Se você sente que tem afinidade para lidar com blogs, sites, redes sociais e produzir conteúdos como artigos, imagens e vídeos, tem grande possibilidade de se dar bem neste mercado, que é um dos mais promissores. Se você tem uma empresa que ainda não entrou no mundo digital, o aconselhável é que comece já, mesmo que com poucos recursos.

A criatividade é uma característica fundamental para quem trabalha nesse setor, pois ajuda a transformar produtos e serviços em elementos atraentes para os clientes. Também é preciso organização e disciplina, pois as campanhas e estratégias de marketing envolvem diversos processos.

O importante é nunca parar de aprender, pois inovação constante faz parte desse setor do mercado, sendo fundamental saber se adaptar aos novos cenários e tecnologias que surgem.