Para se acalmar na aula online é necessário preparar-se com antecedência para esse momento. Quanto mais preparo houver, mais tranquilidade você sentirá na hora de se expor em frente às câmeras.

Sendo assim, este nosso guia de hoje visa apresentar considerações partindo desse pressuposto. Acompanhe até o fim para saber mais.

Como se acalmar na aula online?



Não existe fórmula mágica para se acalmar na aula online. Inclusive, se você sente que essa ansiedade é constante e tem lhe feito sentir dificuldades para interagir não só na aula, como em outras situações, talvez seja o momento de dar uma atenção a mais para as suas emoções e sentimentos.

Pensar sobre o que se sente, conversar sobre isso e buscar suporte em uma pessoa de confiança são caminhos fundamentais para a manutenção da saúde mental. Em paralelo a isso, algumas medidas simples podem servir de suporte para lidar com a sensação de ansiedade pré-aula. Veja:

1- Prepare todos os dispositivos com antecedência, testando-os

Teste o seu computador, seu fone de ouvido, microfone, câmera, internet, etc. Quanto mais você tiver confiança com relação aos dispositivos, mais tranquilo você poderá ficar. Afinal, não terá que lidar com esse tipo de problema depois, não é mesmo?

2- Aguarde o seu momento de fala

Sabemos que em um momento de ansiedade a vontade de falar logo a nossa parte pode surgir. É natural. Mas tente se policiar para aguardar o seu momento de fala e assim não “atropelar” nenhum colega.

Essa atitude de interromper pode chamar toda a atenção para você, só que de uma forma negativa. Portanto, respire fundo e aguarde a sua chance de falar.

3- Tenha anotações ao seu alcance

Se você precisar explicar um conteúdo em específico, interagindo com os seus colegas, mantenha anotações ao seu alcance. Isso também pode lhe dar segurança a ponto de você nem precisar ler o que anotou! Interessante, não?

Assim sendo, se você quer saber como se acalmar na aula online, lembre-se de que anotações e palavras-chave ajudam.

4- Vista-se adequadamente pra o momento

Vista-se como se você fosse sair de casa para ir à escola. Isso fará com que o seu cérebro compreenda que é o momento de estudar e se concentrar nas interações com a turma.

Além disso, arrumar-se para a aula pode aumentar a autoestima e consequentemente a autoconfiança, sendo que estes dois fatores são fundamentais para ter um bom desempenho nas interações online.

5- Fale pausadamente – não atropele a sua fala

Na hora em que você puder falar, preste atenção em cada palavra enunciada. Tente não acelerar o momento, pois isso pode atrapalhar a compreensão dos colegas e fazer com que você tenha que repetir diversas vezes a sua fala, prolongando a sua exposição.

Quanto mais tranquila for a sua forma de falar, mais fácil será se comunicar e mais calmo será o processo de interação. Portanto, não atropele as palavras, faça pequenas pausas para respirar, beber um gole de água, etc. Tudo isso pode servir de alicerce na hora de se acalmar na aula online.

Boa sorte!