Se livrar da autossabotagem é fundamental para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Quem se sabota tende a ter a culpa da sabotagem e o peso de “errar” e se sabotar.

Por isso, neste conteúdo nós visamos entregar algumas reflexões que podem lhe ajudar a lidar com esse tipo de problema. Esperamos ser úteis nesse sentido! Acompanhe-nos.

Como se livrar da autossabotagem? Comece identificando o problema

Você Pode Gostar Também:

O primeiro passo sempre será identificar o problema. Para isso, é necessário criar a cultura de autoanálise nos mais diversos contextos da vida cotidiana. Seja uma pessoa reflexiva quanto às próprias atitudes!

Pense no que poderia ser feito, como fazer, por que está sendo feito, etc. Quer um exemplo? Imagine que você está de dieta. Agora, imagine que você tem chocolate em casa e deseja consumi-lo.

Antes de agir e respeitar apenas a vontade do chocolate, pondere sobre a situação:

Por que eu quero isso?

Será que eu devo?

O que eu vou ganhar?

O que eu vou perder?

Estou abrindo mão de quê ao consumir esse chocolate?

Sim, esses questionamentos podem parecer “chatos”. Mas, ter uma mente mais reflexiva sobre as próprias ações é importantíssimo para identificar a autossabotagem e poder agir diante dela.

Corte a sabotagem sempre que percebê-la

À medida que você vai criando o hábito de pensar melhor antes de agir, você conseguirá enxergar a autossabotagem com mais clareza. Ao enxergá-la, busque cortá-la o mais rápido que puder.

No caso do exemplo da dieta, você pode simplesmente dizer para si mesmo, inclusive em voz alta, que não precisa do chocolate e que está muito bem sem ele. Além disso, lembre-se de fortalecer o seu objetivo maior em sua mente.

Apenas aja: não fique pensando em desculpas!

A procrastinação é um dos pontos mais fortes da sabotagem. Por isso, quando as pessoas pensam em como se livrar da autossabotagem, muitas se referem a isso.

Aqui, apenas uma sugestão: aja. Simples assim. Não fique ponderando sobre as desculpas que a sua mente cria para você deixar algo para depois.

Vamos voltar ao exemplo da dieta? Pois bem, no caso do chocolate você poderia apenas dizer “um pedacinho não faz mal, amanhã eu começo a abstinência de doce”. Só que, você sabe, o seu íntimo sabe, que esse amanhã nunca chega. E que essa sabotagem pode fazer você abrir mão da dieta de vez!

Então, pare de procrastinar seus objetivos. Quer realmente levar a dieta a sério? Aja e dê o chocolate para outra pessoa.

Faça psicoterapia e compreenda os seus limites

Se você quer se livrar da autossabotagem, mas ainda a sente muito forte na sua vida, não tente resolver o mundo sozinho. Busque auxílio profissional.

A psicoterapia é uma fonte muito interessante de autoconhecimento, que pode lhe ajudar a lidar com os seus limites, erros e acertos.

Afinal, compreender os seus próprios limites é uma forma de se expor menos aos gatilhos emocionais da autossabotagem. Cogite essa possibilidade de autocuidado e boa sorte no seu desenvolvimento pessoal!