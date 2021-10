Para se preparar emocionalmente para uma entrevista de emprego é preciso abrir mão de um comportamento mecânico e focar mais nos seus pontos fortes e na sua naturalidade. Para isso, trouxemos algumas dicas que vão lhe ajudar a se preparar dessa forma. Acompanhe o texto e saiba mais.

Como se preparar emocionalmente para uma entrevista de emprego?

Como destacamos acima, para se preparar emocionalmente para uma entrevista de emprego é necessário focar em você. Nada de ficar decorando respostas – embora o ensaio seja positivo, e nada de querer fingir ser quem você não é.



Você Pode Gostar Também:

Mas sim, busque dentro de você os atributos necessários para cativar o recrutador e, quem sabe, conquistar a vaga.

Para isso, que tal considerar as nossas dicas abaixo? Esperamos ajudar!

1- Comece absorvendo informações sobre a vaga e a empresa

Estude sobre a vaga e a empresa que você deseja trabalhar. Essa dica pode até parecer clichê, mas é que ela é fundamental para que seja possível atingir um bom resultado. Sem esses conhecimentos você pode nem ter ideia do porquê quer trabalhar na corporação, e isso será percebido pelo recrutador.

Além disso, conhecer o “terreno” pode aumentar a sua autoconfiança e lhe ajudar a dar boas respostas durante a entrevista.

2- Alinhe as suas expectativas com a realidade

Se a vaga é muito concorrida, tenha o cuidado de não sobrecarregar o seu emocional garantindo que irá vencer. É claro que devemos pensar positivo, mas, pensar positivo é diferente de criar expectativas irreais, concorda?

Sendo assim, procure trabalhar a sua expectativa de acordo com a sua realidade. Pense sobre as chances de conquistar a vaga e pense positivo em cima disso. Assim você diminui a pressão emocional na hora da entrevista, e ainda diminui as chances de frustração caso algo não saia como o planejado.

3- Ensaie algumas respostas com conhecidos

Como mencionamos no começo do conteúdo, agir de maneira mecânica não é nada legal. Mas, ensaiar algumas potenciais respostas pode lhe trazer mais conforto na hora de conversar com o recrutador. Experimente.

4- Converse com alguém que já passou pelo mesmo processo seletivo

Essa é uma das melhores formas de como se preparar emocionalmente para uma entrevista de emprego. Afinal, você poderá saber mais sobre os processos de seleção e assim ir até à empresa sem aquela sensação de estar em um local completamente desconhecido.

5- Entenda que uns vão ganhar e outros perder – e tudo bem

Da mesma forma que é essencial equilibrar as expectativas, também é fundamental entender que uns vão ganhar e outros vão perder. Dessa maneira você tira a ideia de que precisa ser invencível para ser bom, e diminui a pressão emocional.

6- Tenha um dia de autocuidado antes da entrevista

Antes da entrevista, cuide de você. Ouça músicas que gosta, alimente-se bem, pratique exercícios, cuide da aparência e tenha uma boa noite de sono. Tudo isso pode lhe ajudar a se preparar emocionalmente para uma entrevista de emprego.

Esperamos que você tenha muito sucesso na sua carreira! Boa sorte em sua entrevista!