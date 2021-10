São muitos os entrantes no empreendedorismo em todos os nichos de atuação. Por isso, a concorrência deve ser um fator importante no planejamento estratégico de uma empresa.

Concorrência: fator externo não controlável no empreendedorismo

Independentemente se a sua empresa for uma Startup ou empresa tradicional, a concorrência se tornou uma preocupação, sendo inclusive, um dos maiores fatores externos não controláveis no mercado atual.



Por isso, é muito importante que estude as tendências de mercado para quem entenda o que o seu concorrente está entregando ao seu cliente em potencial. Ainda que o seu concorrente seja um entrante no empreendedorismo e a sua empresa seja grande e tradicional.

É necessário atenção, visto que estamos na era das ideias e uma inovação digital pode tornar uma marca tradicionalista, em uma marca obsoleta. Por isso, a fidelização do cliente na atualidade é um fator estratégico.

Entrada estratégica no mercado

Cabe ao empresário, principalmente o novo empreendedor, amparar a sua entrada no mercado de forma estratégica desde a sua ideia inicial. Por isso, é importante que o plano de negócios seja feito de maneira adaptável e direcionada.

Investimento em ações de marketing digital e sistemas integrados

Sendo assim, o investimento em ações de marketing digital e ferramentas integradas é uma obrigatoriedade para uma empresa que deseja permanecer no mercado, bem como, é uma forma de amparar o seu próprio crescimento.

A ferramenta omnichannel é um exemplo de inovação que mudou o varejo. Sendo assim, uma empresa do ramo que não possui uma integração omnichannel, corre o risco de entrar em obsolescência.

Antecipação de demandas

Por isso, quanto mais a empresa se antecipar às demandas, mais atualizada estará e mais fortalecida, por consequência. Além disso, é muito importante que a gestão acompanhe o marketing digital. Visto que o marketing digital precisa ser amparado pelo fluxo de forma holística.

Resiliência e melhoria na comunicação interna

Sendo assim, é necessário melhorar a comunicação interna, investir em sistemas cada vez mais atualizados e entender a necessidade do cliente. Por isso, uma empresa no mercado precisa se adaptar à era digital, ao passo que também o seu plano de negócios deve ser resiliente.

No entanto, o empreendedor não deve perder a sua visão inicial. Sendo assim, essa adaptabilidade e resiliência são pontos estratégicos para que direcione a empresa à sua objetividade de modo que a gestão da empresa crie um fluxo holístico de melhorias contínuas, focando cada vez mais na experiência do cliente com a marca.