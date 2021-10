Concurso Educação SEE PE 2021/2022: Governo anuncia novo edital com 3.500 vagas

A Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEE PE 2021/2022) em breve. O governo do Estado anunciou a abertura de novas vagas por meio de certame, com publicação ainda este ano.

O novo edital de concurso SEE-PE vai abrir vagas para Professores. As oportunidades serão oferecidas nas disciplinas da Educação Básica, Profissional, Educação Especial e para o Conservatório Pernambuco de Música. Além das vagas para docentes, serão ofertadas oportunidades para o cargo de Analista em Gestão Educacional.

A confirmação de abertura do concurso SEE-PE veio por meio de Paulo Câmara, governador do estado de Pernambuco. Além dele, o secretário de Educação e Esportes, Marcelo Barros, também confirmou o concurso. O evento aconteceu no Palácio do Campo das Princesas.



O concurso SEE-PE visa trazer um reforço ao quadro da SEE para contribuir com a rede de ensino a longo prazo. Além disso, a ideia é que as vagas dos novos concursados preencham as saídas dos servidores que se aposentaram ou se afastaram de forma permanente.

“O lançamento foi autorizado e agora vamos selecionar a instituição organizadora. Temos como meta até o final do ano lançar o edital para que, em 2022, possamos ter condições de ter novos profissionais atuando na nossa rede”, esclareceu o governador.

De acordo com Marcelo Barros, Secretário de Educação, as vagas do concurso SEE-PE serão distribuídas para todos os municípios do estado.

“Este é o maior concurso da história da Secretaria e possibilitará a oferta de vagas em todos os municípios do território estadual. Esta é uma excelente oportunidade para os cidadãos ingressarem no time de profissionais de educação que mais se destaca no Brasil”, disse Marcelo Barros.

Último concurso Educação PE

O último edital de concurso público da Secretaria de Educação de Pernambuco foi divulgado em dezembro de 2015. De acordo com informações da pasta, a seleção abriu 3 mil vagas, mas até a homologação do resultado, foram mais de 4 mil convocados, ou seja, a SEE-PE convocou excedentes (aprovados no cadastro de reserva) durante o prazo de validade do concurso.

O último concurso contou com 3 mil vagas para carreira de professor, distribuídas entre três editais: um para a Educação Especial, um para a Educação Básica e outro para a Educação Profissional.

Para a Educação Especial, o edital contou com 342 vagas, sendo 79 para o nível superior e 263 para o nível médio (magistério). Já para a Educação Básica e Profissional foram ofertadas 2.458 e 200 vagas, respectivamente, todas de nível superior.

O concurso, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, contou com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e a análise de títulos, somente de caráter classificatório.

A prova de múltipla escolha contou com 40 questões (para professor de Português) ou 50 questões (para as demais especialidades), distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa; Conhecimentos Pedagógicos; e Conhecimentos Específicos.

O concurso ainda contou com prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para professores de Português, na qual os participantes tiveram que fazer uma redação dissertativa-argumentativa. Houve, ainda, uma prova prática (somente para as áreas de Libras e Braille, da Educação Especial).