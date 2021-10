Concurso Hemobrás 2021/2022: Saiu o edital! Até R$7,4 mil!

Saiu! A Empresa Brasileira de Hemoderivados faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Hemobrás 2021/2022) para o preenchimento de 10 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários oferecidos pelo órgão podem chegar a até R$7,4 mil.

As vagas oferecidas para cargos de ensino médio e superior. As oportunidades imediatas – são 10 no total -, são destinadas ao cargo de analista industrial de hemoderivados e biotecnologia, na especialidade fracionamento industrial do plasma 1.

Neste caso, há reserva pessoas com deficiência e negros. As demais chances serão todas para formação de cadastro reserva, ou seja, para contratação conforme necessidade.



O concurso da Hemobrás

Há oportunidades para o cargo de Assistente Industrial e de Gestão Corporativa, distribuídas entre as especialidades de Assistente administrativo, Assistente contábil e Assistente de informática. A exigência é de nível médio e médio/técnico. O salário será de R$3.187,10.

O concurso também conta com vagas para Técnico Industrial e de Gestão Corporativa, nas áreas Ambiental, Automação industrial, Elétrica, Fracionamento do plasma, Mecânica, Refrigeração, Segurança do trabalho e Triagem do Plasma. O requisito é de nível médio/técnico, com remuneração de R$3.684,96.

O edital também traz oportunidades para o cargo de Analista Administrativo de Assuntos Corporativos, com requisito de ensino superior e salário de R$7.037,14. As oportunidades são para as especialidades de Administração de Pessoal, Analista jurídico, Assessoria administrativa, Auditoria interna, gestão de riscos e conformidades, Compras nacionais e internacionais, Contabilidade, Contrato, Desenvolvimento de pessoas, Jornalismo, Licitação e contratos, Logística farmacêutica 1, Logística farmacêutica 2, Orçamento e finanças, Planejamento estratégico e Tecnologia da informação.

Por fim, o concurso conta com vagas para o cargo de Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia, com exigência de nível superior e salário de R$7.457,74. As vagas são para ingresso nas especialidades de Armazenamento e distribuição de medicamentos, Assuntos regulatórios, Controle da qualidade 1, Controle da qualidade 2, Controle da qualidade 3, Engenharia ambiental, Engenharia química e de bioprocessos, Fracionamento industrial do plasma 1, Fracionamento industrial do plasma 2, Garantia da qualidade 2, Plasma e hemocompo-nentes e Segurança do trabalho.

Além do salário, a Hemobrás tem como benefícios auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio à (ao) filho (a) com deficiência, vale cultura, complemento auxílio-doença, licença maternidade e licença paternidade.

O edital informa que os contratados cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, o contrato de trabalho será pela consolidação das leis trabalhistas, ou seja, o celetista.

A lotação dos empregados aprovados será em Pernambuco, sendo em Recife ou Goiana, podendo ser alterada sua lotação ao longo do contrato de trabalho para qualquer uma das unidades instaladas da Hemobrás no país, de acordo com o interesse da empresa.

Inscrições do concurso HEMOBRÁS 2021/2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16 horas do dia 25 de novembro de 2021, por meio do site do Instituto Consulplan, o organizador da seleção . A taxa de inscrição vai custar:

R$50 para os empregos de Assistente Industrial e de Gestão Corporativa Gestão Corporativa e Técnico Industrial e de Gestão Corporativa;

R$70 para os empregos de Analista Industrial de Hemoderivados e Biotecnologia e Analista Administrativo(a) de Assuntos Corporativos.

Provas

O concurso da Hemobrás vai contar com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, a serem aplicadas na cidade de Recife, capital pernambucana. As provas estão marcadas para o dia 19 de dezembro.

O exame será aplicado em dois turnos. A divisão é de acordo com o cargo e especialidade. No primeiro momento, as provas serão às 8h, enquanto no segundo às 14h30. A prova terá duração de quatro horas para todas as especialidades.

Os locais de provas poderão ser consultados a partir do dia 13 de dezembro.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Sobre a Hemobrás

A Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) é uma estatal vinculada ao Ministério da Saúde que trabalha para reduzir a dependência externa do Brasil no setor de derivados do sangue e biofármacos, ampliando o acesso da população a medicamentos essenciais à vida de milhares de pessoas com hemofilia, além de pacientes de imunodeficiências genéticas, cirrose, câncer, Aids, queimaduras, entre outras doenças.

O cliente prioritário da empresa é o Ministério da Saúde, e as pessoas consumidoras de nossos produtos são aquelas que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). Caso haja possibilidade de ampliação de mercado de atuação, incorporam-se aos clientes desejáveis a hemorrede e hospitais privados, além de centros de pesquisa e sistemas de saúde públicos ou privados de outros países.