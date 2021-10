Concurso IBGE: após cancelamento, novo edital será publicado

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Concurso IBGE) para o preenchimento de mais de 204 mil vagas temporárias será cancelado e um novo certame será lançado. A confirmação veio por meio de nota, divulgada pelo próprio órgão.

De acordo com o Instituto, o contrato com o Cebraspe, organizador da seleção do Censo Demográfico 2022, que terminava no dia 18 de outubro, não será prorrogado. Sendo assim, uma nova banca será escolhida para o próximo certame.

“O Instituto já está adotando as providências para nova seleção de empresa organizadora do processo seletivo para o Censo 2022”, disse o IBGE.

No que se refere as taxas de inscrição do último certame, o IBGE informou que pretende divulgar em breve os procedimentos para a devolução dos valores pagos pelos candidatos

“Conforme previsto no edital, em casos como esse, de cancelamento, o IBGE publicará nos seus canais oficiais os procedimentos para a devolução das taxas de inscrição já efetuadas”, disse em nota o Instituto.

Agora, o Governo Federal trabalhará na liberação de verba para abertura de um novo concurso. O orçamento, para isso, já está garantido. Segundo o Governo Federal, o dinheiro será liberado por meio de um pedido de ampliação, no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, no valor de R$292.907.087.

Cronograma

Está confirmado mais um concurso para o IBGE. O Censo Demográfico de 2022 terá início no dia 1º de junho de 2022. A confirmação foi feita pelo presidente do Instituto, Eduardo Rios Neto.

“O teste em Paquetá é um marco inicial para uma série de outros testes que preparam o início da coleta do Censo ano que vem, em 1º de junho de 2022“, disse o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto.

Sendo assim, com a pesquisa prevista para iniciar em junho de 2022, o certame precisará ser concluído até março de 2022. O processo segue a lógica do edital cancelado, que tinha resultado previsto para maio e pesquisa a partir de agosto deste ano.

Além disso, as provas devem ocorrer até fevereiro de 2022. Por outro lado, com as novas inscrições, esse processo deverá ocorrer até dois meses antes das provas, sendo assim, em dezembro deste ano.

Veja o cronograma extraoficial:

Inscrições para os candidatos interessados: entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022

Provas em janeiro ou fevereiro

Resultado final: até março de 2022

Início da Pesquisa: 1º de junho de 2022

As datas confirmam a previsão dada em junho, mas ainda não confirmada até o momento pelo IBGE.

Editais cancelados contavam com 204 mil vagas

Os editais do concurso para mais de 204 mil vagas temporárias foram abertos no dia 18 de fevereiro. O certame era organizado pelo Cebraspe.

O concurso com oportunidades para os cargos de agente censitário municipal (ACM), agente censitário supervisor (ACS) e recenseador. As vagas foram destinadas aos cargos de níveis fundamental ou médio, com salários mensais de até R$2.558.

O cargo de recenseador tem exigência de nível fundamental. Foram oferecidas, para a função, 181.898 oportunidades temporárias, com contratos de até três meses. A jornada de trabalho do cargo é de 25 horas semanais. O salário do cargo é variável, conforme cada região.

No caso de agente, o requisito é o nível médio. As vagas foram distribuídas em duas áreas:

Agente censitário municipal (5.450 vagas) – Remuneração: R$2.100 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.558

Remuneração: R$2.100 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.558 Agente censitário supervisor (16.959 vagas) – Remuneração: R$1.700 + R$458 (auxílio-alimentação) = R$2.158

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratos tinham previsão de durar até cinco meses.

O concurso IBGE trouxe as seguintes etapas:

Agentes – 60 questões

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico Quantitativo (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e

Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões

Língua Portuguesa (dez);

Ética no Serviço Público (cinco);

Matemática (dez); e

Conhecimentos técnicos (25).

EDITAL IBGE 2021 – Recenseador

EDITAL IBGE 2021 – Agentes