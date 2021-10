Concurso MP PE 2021: Finalizada comissão do edital de promotor

O Ministério Público do Estado de Pernambuco vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso MP PE 2021). O órgão teve a comissão finalizada para o certame, que contará com vagas para o cargo de Promotor.

A portaria do procurador-geral de Justiça anunciando a comissão completa foi publicada no Diário Oficial do MP PE, edição do dia 13 de outubro.

“Constituir a Comissão do Concurso para provimento de cargos de Promotor de Justiça e de Promotor de Justiça Substituto de 1ª Entrância, nos termos do Art. 26, caput, da Lei Orgânica do MPPE.”



A comissão do concurso, já em vigor, contará com os seguintes membros:

Drª. Zulene Norberto – como presidente da comissão;

Drª. Viviane Menezes (chefe de gabinete) – para secretariar;

Sineide Maria de Barros Silva Canuto – na qualidade de titular;

Lucia de Assis – na qualidade de suplente;

Sílvio Neves Baptista Filho, desembargador (titular);

Honório Gomes do Rego Filho, desembargador (suplente);

João Olímpio Valença de Mendonça, advogado (titular); e

Vamario Soares Wanderley de Souza Brederodes, indicado pela OAB (suplente).

Agora, com a comissão do certame já finalizada e todos os membros anunciados, os preparativos devem acelerar e edital deve sair dentro do prazo previsto pelo órgão.

Segundo informações do subprocurador-geral de justiça em assuntos jurídicos do órgão, Francisco Dirceu Barros, o prazo é publicar o edital do concurso até dezembro.

O anúncio de abertura do concurso MP-PE foi feito durante transmissão recente feita por meio das redes sociais. Caso o edital do concurso atrase será por causa dos preparativos ou trâmites burocráticos. No entanto, segundo o representante, a estimativa é ter o documento publicado no máximo até o final de 2021.

O subprocurador falou sobre a abertura de processo de licitação de escolha da banca organizadora. Segundo ele, o processo deve demorar de 30 a 45 dias. Após isso, o edital será divulgado.

O concurso MP PE

O Ministério Público do Pernambuco ainda não confirmou quantas vagas serão abertas no próximo edital do concurso. No entanto, há uma expectativa para que o concurso seja lançado com 15 a 20 vagas imediatas, com chance de cadastro de reserva (convocação conforme necessidade).

O cargo de Promotor vai exigir nível superior em Direito na modalidade bacharel, além de três anos de atividade jurídica.

Último edital

O último edital de concurso público do Ministério Público do Estado de Pernambuco foi aberto há sete anos. O último aconteceu em 2014, quando foram preenchidas 15 vagas para promotores. A Fundação Carlos Chagas (FCC) organizou o edital.

O salário inicial, na época, foi de R$ 19.383,87. Na época, os candidatos foram avaliados por meio de três etapas de seleção e contou com prova seletiva, prova discursiva e prova oral.

Grupo 1: Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito de Execução Penal e Medicina Legal.

Grupo 2: Direito Civil, Direito Comercial e Direito Processual Civil.

Grupo 3: Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Administrativo e Direito Eleitoral.

Grupo 4: Direitos Difusos e Coletivos, Direito da Criança e do Adolescente e Legislação Institucional