Concurso PGE RS 2021/2022: Saiu o edital para técnicos e analistas! Até R$7.652,74

Grande oportunidade. A Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PGE RS 2021/2022) para o preenchimento de 72 vagas. As oportunidades serão oferecidas nos cargos de técnico e analista

É importante lembrar que o concurso PGE-RS havia sido autorizado para o preenchimento de 90 vagas. Ou seja, o edital publicado pelo Governo conta com 28 vagas a menos que o aval oficial. Sendo assim, é possível que o quantitativo restante seja utilizado ao longo da validade do concurso.

Do total de 72 vagas no certame, 23 serão oferecidas para quem possui o nível médio. Serão abertas 18 vagas para o cargo de técnico administrativo e 05 para o técnico de informática. O salário chega a R$3.448,36.



No caso da especialidade de informática, o candidato deverá possuir curso de aperfeiçoamento na área (mínimo de 80 horas) e experiência mínima comprovada de 1 ano em serviços correlatos com o cargo.

O restante, 49 vagas, serão oferecidas para nível superior. As oportunidades serão oferecidas para Analista, nas áreas: jurídico (25), informática (10), contador (12) e psicólogo (02). Os salários chegam a até R$7.652,74.

Vale lembrar que os candidatos aprovados no concurso serão nomeados com o objetivo de exercer suas atribuições em um dos seguintes locais (escolhidos no momento da inscrição e conforme disponibilidade de vaga): nas unidades da Procuradoria-Geral do Estado em Porto Alegre; na Procuradoria junto aos Tribunais Superiores, em Brasília DF; ou nas procuradorias regionais de Pelotas, Caxias do Sul, Canoas, Passo Fundo, Santa Maria Porto Alegre, Santana do Livramento, Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Uruguaiana, Osório, Erechim e Frederico Westphalen.

Os aprovados nos cargos de técnico administrativo e analista jurídico serão lotados nas unidades da Procuradoria-Geral do Estado, em Porto Alegre, na Procuradoria junto aos Tribunais Superiores, em Brasília DF, ou em uma das Procuradorias Regionais.

Já os candidatos aprovados nos cargos de técnico em informática, analista de informática e analista psicólogo terão exercício exclusivo nas unidades da Procuradoria-Geral do Estado, em Porto Alegre.

No caso de analista contador, os aprovados serão lotados nas unidades da Procuradoria-Geral do Estado, em Porto Alegre, ou em uma das Procuradorias Regionais.

Por fim, de maneira excepcional, para os cargos de técnico administrativo e analista jurídico, o candidato que, por ocasião da inscrição, escolher a Procuradoria junto aos Tribunais Superiores, em Brasília DF, como local de exercício de sua preferência, realizará asp rovas, obrigatoriamente, em Brasília.

Inscrições concurso PGE RS

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso PGE-RS poderão se inscrever no período compreendido entre 18 de outubro e 17 de novembro (até as 17 horas), no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) .

Para participar, será preciso pagar uma taxa de R$100 (nível médio) ou R$175 (nível superior), até o dia 18 de novembro.

Candidatos com deficiência e que tiverem renda mensal per capita familiar de até um salário mínimo e meio poderão solicitar a isenção da taxa entre os dias 18 e 1º de novembro (até as 17h), no site da banca .

Provas

O concurso PGE-RS para os cargos do concurso vai contar com provas objetivas e discursivas. Os exames serão realizados nas cidade de Porto Alegre e Brasília, conforme local de escolha da vaga.

A prova discursiva do concurso vai contar com questões de Conhecimentos Específicos e de Língua Portuguesa. A prova objetiva, de todos os cargos, vai contar com questões de Conhecimentos Específicos; Língua Portuguesa; e Noções de Direito e Legislação ou Informática (a depender do cargo/especialidade).

As avaliações objetivas e discursivas estão confirmadas para 19 de dezembro de 2021, no turno da manhã (técnico) e tarde (analista). As provas terão 04h30 de duração para nível médio e 5h para analista.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de homologação do certame, com possibilidade de prorrogação por igual período.