Concurso público IFCE para Técnico-Administrativos tem inscrições prorrogadas

O IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará tem edital retificado. O novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 49 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior em cargos técnico-administrativos em educação.

Conforme a retificação II, o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora vão até às 23h59 do dia 10 de novembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Idecan. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 e R$ 100,00.

As vagas destinadas são para os cargos de contador (2), enfermeiro – área (1), fisioterapeuta (1), assistente em administração (12), assistente social (1), auditor (1), bibliotecário – documentalista (2), médico -área (2), nutricionista – habilitação (1), pedagogo – área (2), administrador (2), analista de tecnologia da informação (2), assistente de alunos (1), técnico de laboratório área – informática (1), técnico de laboratório área – mecânica (1), técnico de laboratório área – química (1), técnico em assuntos educacionais (4), técnico em contabilidade (1), técnico em enfermagem (3), técnico de laboratório área – construção naval (1), técnico de laboratório área – eventos (1), técnico de laboratório área – aquicultura (1), técnico em tecnologia da informação (4) e técnico de laboratório área – biologia (1).



Os salários oferecidos variam entre R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação e R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a seis anos, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

PROVAS

O concurso contará com prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua Portuguesa, legislação específica (Decreto nº 1.171/94; Lei 8.112/90; Lei nº 9.784/99; Lei nº 11.892/08; Lei nº 11.091/2005), e conhecimentos específicos concernentes ao cargo.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 11 e 12 de dezembro de 2021, em dois turnos, a ser aplicada nas cidades de Fortaleza e região metropolitana, Sobral e Juazeiro do Norte, todas localizadas no Estado do Ceará.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do instituto federal.

EDITAL 01/2021

